Кабмин Украины планирует накопить 17 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Кабминет министров Украины планирует накопить в подземных газовых хранилищах (ПГХ) не менее 17 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона. Об этом в среду заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион.

"Я думаю и уверен, что те мероприятия, которые предполагаются планом мер (по обеспечению прохождения отопительного сезона - прим. ТАСС), то есть объем не менее 17 млрд, будут выполнены, исходя из технических возможностей, которые есть на данный момент", - сказал он.

По словам вице-премьера, на данный момент в распоряжении Украины находится "более 14 млрд кубометров газа, что на 2 млрд кубометров больше прошлогоднего показателя".