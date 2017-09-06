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Кабмин Украины планирует накопить 17 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона

Экономика и бизнес
6 сентября, 13:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера страны Владимира Кистиона, на данный момент в распоряжении Украины находится более 14 млрд кубометров газа

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Кабминет министров Украины планирует накопить в подземных газовых хранилищах (ПГХ) не менее 17 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона. Об этом в среду заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион.

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"Я думаю и уверен, что те мероприятия, которые предполагаются планом мер (по обеспечению прохождения отопительного сезона - прим. ТАСС), то есть объем не менее 17 млрд, будут выполнены, исходя из технических возможностей, которые есть на данный момент", - сказал он.

По словам вице-премьера, на данный момент в распоряжении Украины находится "более 14 млрд кубометров газа, что на 2 млрд кубометров больше прошлогоднего показателя".

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