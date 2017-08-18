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Правительство Украины снизило на 25% норму потребления газа населением

Экономика и бизнес
18 августа, 16:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, августа. /ТАСС

Отныне норма составляет 3,3 кубометра на человека в месяц

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КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины снизил на 25% норму потребления газа населением, она составила 3,3 кубометра на человека в месяц. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании правительства.

"Правительство проанализировало ситуацию и приблизило социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления услуги", - отметил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

С 1 октября 2017 года при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижается с 4,4 до 3,3 кубометра газа на одного человека в месяц. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижается с 7,1 до 5,4 кубометра газа, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 кубометра.

Таким образом, подчеркнули в минсоцполитики, правительство "усовершенствовало программу жилищных субсидий". "Из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулировали граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне переплатило по субсидиям более 8,2 млрд гривен (около $320 млн)", - пояснили в ведомстве.

Украинское правительство с 1 мая ввело единую рыночную цену на газ для населения, которая составляет 6 878 гривен (около $265) за тысячу кубометров. Для компенсации затрат украинцев правительство предоставило возможность оформления субсидий. Средства на субсидии выделяются в рамках социальных норм потребления коммунальных услуг. Все услуги свыше социальных нормативов оплачиваются самостоятельно в полном объеме.

Снижение социальных нормативов потребления энергоресурсов населением было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита.

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