Приобретение большей части подразделений Air Berlin обойдется Lufthansa в €210 млн

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БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания ФРГ Lufthansa заплатит 210 млн евро за приобретение большей части подразделений авиаперевозчика Air Berlin. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала в четверг Air Berlin.
В сделку будут включены дочерние предприятия обанкротившегося авиаперевозчика - NIKI и Walter; под управление Lufthansa перейдут 1,3 тыс. сотрудников и 20 самолетов компании. Конечная сумма сделки может быть скорректирована, говорится в сообщении.
15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии - Air Berlin - сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере 150 млн евро. Этих средств, по оценкам Минэкономики страны, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.
Air Berlin будет осуществлять перелеты до 28 октября.