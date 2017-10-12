Приобретение большей части подразделений Air Berlin обойдется Lufthansa в €210 млн

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания ФРГ Lufthansa заплатит 210 млн евро за приобретение большей части подразделений авиаперевозчика Air Berlin. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала в четверг Air Berlin.

В сделку будут включены дочерние предприятия обанкротившегося авиаперевозчика - NIKI и Walter; под управление Lufthansa перейдут 1,3 тыс. сотрудников и 20 самолетов компании. Конечная сумма сделки может быть скорректирована, говорится в сообщении.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии - Air Berlin - сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере 150 млн евро. Этих средств, по оценкам Минэкономики страны, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.

Air Berlin будет осуществлять перелеты до 28 октября.