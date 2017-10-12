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Lufthansa договорилась о приобретении большей части подразделений Air Berlin

Экономика и бизнес
12 октября, 10:22 дата обновления: 12 октября, 10:30 UTC+3

Сделка будет юридически оформлена в 13:00 мск

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания ФРГ Lufthansa заключила договор о приобретении большей части подразделений обанкротившейся Air Berlin. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на главу концерна Карстена Шпора.

В 12:00 по местному времени (13:00 мск), по его словам, сделка будет юридически оформлена. "В действительности сегодня знаменательный день", - приводит агентство слова Шпора. Руководство концерна вело переговоры с Air Berlin около трех недель.

В опубликованном ранее в четверг интервью газете Rheinische Post Шпор сообщил, что Lufthansa планирует приобрести у Air Berlin 81 самолет и трудоустроить около 3 тыс. сотрудников. "В сумме на это будет выделено €1,5 млрд", - добавил глава компании. Одновременно он отметил, что Lufthansa готова "по справедливой цене" перевезти на родину пассажиров Air Berlin, застрявших по причине банкротства последней за границей.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии - Air Berlin - сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн.

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