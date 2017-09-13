Почти 150 пилотов авиакомпании Air Berlin не вышли на работу

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Заявившая о банкротстве авиакомпания Air Berlin отменила в среду 32 рейса после того, как 149 пилотов не вышли на работу, предъявив руководству больничные листы. Об этом сообщил телеканал n tv. По некоторым данным, таким образом сотрудники Air Berlin выражают свое недовольство условиями перехода к потенциальному новому владельцу.
Перевозчик не исключает, что в течение дня число отмененных рейсов возрастет. Из-за хаоса в Air Berlin другой авиакомпании - Eurowings, которая арендует у Air Berlin 33 лайнера вместе с экипажами, пришлось аннулировать 35 полетов.
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт заявил в среду, что банкротство Air Berlin является "значительным бременем для ее сотрудников, прежде всего, из-за неопределенности относительно сохранения рабочих мест". Тем не менее, он призвал пилотов вернуться на рабочие места и не делать пассажиров заложниками создавшейся ситуации.
Во вторник авиакомпания отменила более 100 рейсов, поскольку около 200 пилотов не вышли на работу. Из-за этого пострадали около семи тыс. пассажиров.
15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin.