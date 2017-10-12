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Глава Lufthansa не ожидает подорожания авиабилетов после прекращения полетов Air Berlin

Экономика и бизнес
12 октября, 10:27 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, октября. /ТАСС

По словам Карстена Шпора, он исходит из того, что цены на авиабилеты будут снижаться

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БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Глава германской авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор не считает, что прекращение полетов обанкротившегося перевозчика Air Berlin приведет к подорожанию билетов на рейсы. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью газете Rheinische Post.

"Ведь конкуренция в Европе и мире [в сфере авиаперевозок] будет усиливаться", - указал Шпор. - Мы исходим из того, что цены [на билеты] продолжат снижаться".

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Он сообщил, что Lufthansa планирует приобрести у Air Berlin 81 самолет и трудоустроить около 3 тыс. сотрудников. "В сумме на это будет выделено €1,5 млрд", - добавил глава компании. Одновременно он отметил, что Lufthansa готова "по справедливой цене" перевезти на родину пассажиров Air Berlin, застрявших по причине банкротства последней за границей. В то же время Шпор затруднился уточнить, о каком количестве пассажиров может идти речь.

Ранее руководство Air Berlin сообщило, что авиакомпания может полностью прекратить полеты с 28 октября. В четверг истекает срок переговоров о приобретении подразделений компании с концернами Lufthansa и Easyjet.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики ФРГ, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.

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