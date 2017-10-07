Reuters: Air Berlin планирует уволить почти 1,5 тыс. сотрудников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Обанкротившаяся авиакомпания Air Berlin готовится сократить свой штат на 1 тыс. 400 человек. Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на документы профсоюза, наземный обслуживающий персонал получит уведомления об увольнении к концу октября.

В свою очередь сотрудники компании, работа которых необходима для обеспечения полетов, будут уволены к концу февраля 2018 года. Сокращение штата также коснется административных должностей.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии сообщил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии выдало авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно было хватить на три месяца, необходимых для принятия решения о судьбе Air Berlin.