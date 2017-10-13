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Чистая прибыль "КамАЗа" за девять месяцев выросла почти в 11 раз

Экономика и бизнес
13 октября, 9:42 дата обновления: 13 октября, 9:44 UTC+3

Предприятие занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2017 году выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года почти в 11 раз, до 2,98 млрд руб. Это следует из материалов компании.

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Выручка "КамАЗа" в отчетном периоде увеличилась на 33,1%, до 94,52 млрд руб., валовая прибыль выросла в 2,6 раза, до 12,64 млрд руб., прибыль от продаж составила 5,64 млрд руб. против убытка в 1,72 млрд руб. годом ранее. Доналоговая прибыль увеличилась в 17,8 раза, до 3,89 млрд руб.

"КамАЗ" занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Оба офшора представляют интересы бывшей "Тройки диалог". Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ".

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