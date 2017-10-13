Дворкович: экспортные ограничения Турции связаны с ограничением поставок томатов в РФ

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Ситуация с поставками сельхозпродукции РФ в Турцию не является конфликтной, она связана с ограничением поставок турецких томатов в РФ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами, ведем рабочие консультации. Я бы не назвал ситуацию конфликтной, она находится в пределах разумного. Думаю, в очередной раз речь идет о подталкивании нас к конкретным шагам по пресловутым томатам, но мы свои интересы защитим в полной мере. А что касается томатов, то аккуратно, без каких-либо серьезных изменений на рынке будем постепенно легализовать поставки из Турции", - сказал чиновник.
Дворкович отметил, что пока поставки томатов из Турции идут нелегально через другие страны. "Мы найдем административный ресурс, который позволит легализовать часть поставок без ущерба для российских производителей томатов, а интересы наших экспортеров защитим при этом полностью", - добавил он.
Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 г. турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.