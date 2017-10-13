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Дворкович: экспортные ограничения Турции связаны с ограничением поставок томатов в РФ

Экономика и бизнес
13 октября, 16:24 UTC+3

Ранее стало известно, что Турция ввела новые ограничения для сельхозпродукции из РФ, которые затрагивают экспорт пшеницы, нерафинированного подсолнечного масла, кукурузы и других продуктов

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Ситуация с поставками сельхозпродукции РФ в Турцию не является конфликтной, она связана с ограничением поставок турецких томатов в РФ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами, ведем рабочие консультации. Я бы не назвал ситуацию конфликтной, она находится в пределах разумного. Думаю, в очередной раз речь идет о подталкивании нас к конкретным шагам по пресловутым томатам, но мы свои интересы защитим в полной мере. А что касается томатов, то аккуратно, без каких-либо серьезных изменений на рынке будем постепенно легализовать поставки из Турции", - сказал чиновник.

Дворкович отметил, что пока поставки томатов из Турции идут нелегально через другие страны. "Мы найдем административный ресурс, который позволит легализовать часть поставок без ущерба для российских производителей томатов, а интересы наших экспортеров защитим при этом полностью", - добавил он.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 г. турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

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Дворкович, Аркадий Владимирович
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