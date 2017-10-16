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Правительство планирует принять решение о судьбе "ВИМ-Авиа" после 22 октября

Экономика и бизнес
16 октября, 11:08 UTC+3

Пока самолеты используются для перевозки участников фестивалей, отметил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

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СКОЛКОВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство будет принимать решение о судьбе "ВИМ-Авиа" после 22 октября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Мы еще самолеты используем для перевозки на фестиваль и с фестиваля. Поэтому пока нам нужно этот процесс завершить, где-то до 22 числа [октября], а дальше будем уже [решать]", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, есть ли у правительства понимание, что дальше делать с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

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