Правительство планирует принять решение о судьбе "ВИМ-Авиа" после 22 октября

СКОЛКОВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство будет принимать решение о судьбе "ВИМ-Авиа" после 22 октября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Мы еще самолеты используем для перевозки на фестиваль и с фестиваля. Поэтому пока нам нужно этот процесс завершить, где-то до 22 числа [октября], а дальше будем уже [решать]", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, есть ли у правительства понимание, что дальше делать с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".