Как улучшить систему северных надбавок к зарплатам и избежать оттока населения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Система начисления северных надбавок к заработной плате, доставшаяся в наследство от СССР и давно устаревшая, вызывает сегодня множество вопросов, но обновлять ее нужно очень аккуратно, считают опрошенные ТАСС эксперты. Необдуманные решения могут привести к отмене или снижению надбавок в какой-то части, что в свою очередь вызовет массовый отток населения с Севера, говорят они.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести ясность в порядок расчета северных и других надбавок. Минтруд РФ предложил не вносить изменений в существующую систему расчета в структуре заработной платы России.

Северный коэффициент

Мнения Минтруда РФ и властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о системе северных компенсаций совпадают — северные надбавки и районные коэффициенты трогать не надо. "На Ямале крайне осторожно относятся к возможностям реформирования одной из основополагающих систем северных гарантий и компенсаций. Поэтому позиция власти Арктического региона заключается в том, что любые изменения не должны сделать хуже жизнь людей, которые трудятся в регионе", — сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

По словам главы округа Дмитрия Кобылкина, разговоры о "длинном" северном рубле основываются на незнании специфики жизни и работы на Крайнем Севере. "Вся территория Ямала полностью входит в Арктическую зону России, и климат здесь никогда не будет благоприятным для человека. Важно понять — ямальцы и все жители Крайнего Севера получают не надбавки, а возмещение повышенных материальных и физических затрат в связи с проживанием и работой в экстремальных природно-климатических условиях. Не навредить — вот главный принцип любых изменений", — отметил он.

По данным пресс-службы губернатора, работающие в ЯНАО получают зарплату с северным коэффициентом, который варьируется в зависимости от того, федеральное или региональное предприятие (учреждение) начисляет зарплату, — от плюс 50% до плюс 80% к окладу. "Вопрос об установлении единого районного коэффициента в 1,8 ямальские законодатели поднимают с 2007 года. Ямал неоднократно выходил в правительство РФ с инициативой увеличить районный коэффициент с 1,5 до 1,8 для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета", — отметили в пресс-службе.

О необходимости не изменять, но упорядочить систему начислений говорит и руководитель труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. "Меры по внесению ясности в порядок расчета районных коэффициентов и процентных надбавок необходимы как для работников, так и для работодателей. Имеющаяся в настоящее время система создана еще в период Советского Союза, в том числе урегулирована нормативными правовыми актами СССР. Такие акты разрознены, ими пользоваться в значительной степени неудобно", — говорит она.

По словам Грузных, при определении общих правил расчета, возможно, разрешится другой серьезный вопрос: включаются ли районные коэффициенты и процентные надбавки в минимальный размер оплаты труда. Такая проблема часто является предметом судебного разбирательства, и единой судебной практики по данному вопросу нет.

С учетом МРОТ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко считает, что, несмотря на отсталость, система расчета северных надбавок к зарплате является стабильной и обсуждать ее изменение несвоевременно. Вместо этого следовало бы пересмотреть структуру МРОТ, которая все расставит на свои места.

"Есть проблема минимальной заработной платы, которая равна во всех регионах, и она не учитывает северную составляющую. Нужно добиваться, чтобы минимальная заработная плата в северных регионах определялась с учетом районного (северного — прим. ТАСС) коэффициента. Это будет справедливо, это будет дополнительное возмещение тех затрат, которые несут северяне из-за суровых климатических условий. Заработная палата у северян сейчас такая же, как на юге", — сказала Пивненко.

В Карелии, в свою очередь, заявляют, что уже увеличили МРОТ по этой причине. По словам министра социальной защиты региона Ольги Соколовой, республика воспользовалась предоставленным правом, и 6 октября стороны социального партнерства подписали Соглашение о минимальной заработной плате, согласно которому минимальный размер заработной платы бюджетников с 1 января 2018 года увеличится по сравнению с действующим уровнем почти на 30%.

В полярных условиях

Политика государства по отношению к северным территориям в советское время была справедливой, считает депутат Госсовета Республики Коми из заполярного моногорода Воркуты Геннадий Горбачев.

"Раньше зарплата шахтера в 1100–1200 рублей при средней по стране в 100–200 рублей позволяла на выходные слетать в Москву отдохнуть. Сегодня зарплата горняков в Воркуте в среднем 35–40 тысяч рублей, столько же примерно и в приполярной Инте. Жить достойно позволяет, но уже мечтать о домике на Кубани, машине или квартире не приходится", — отметил депутат.

По его мнению, Север нельзя сравнивать с другими территориями, ставить вопрос о справедливости северных коэффициентов вообще некорректно — затраты людей на питание, одежду, поддержание здоровья совершенно иные, особенно зимой, в условиях полярной ночи (северная надбавка в Воркуте сегодня составляет 80%, плюс районный коэффициент, итоговый коэффициент — 2,4, при этом молодым специалистам "северные" еще нужно заработать — прим. ТАСС).

"Поэтому всех, кто предлагает отменить северные и районные коэффициенты, рекомендую поселить в Воркуте хотя бы на полгода, посмотрим потом, как они запоют", — резюмировал Горбачев.

Председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин считает, что необходимо пересмотреть северные надбавки исключительно в сторону их увеличения, чтобы повысить привлекательность работы и проживания на северных территориях.

"Иначе соберемся все в Краснодарском крае, а здесь будут одни медведи бегать. Исходя из того, что на Севере у нас постоянно население уменьшается, нужно продумать другой механизм или изменить проценты, чтобы привлечь туда людей. Может быть, это могут быть фиксированные суммы", — сказал он.

Нагрузка на бизнес

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко утверждает, что никогда на федеральном уровне не стоял вопрос об отмене или переформатировании северных льгот. С другой стороны, власти понимают, что эти выплаты в большей степени ложатся нагрузкой на бизнес.

"Сегодня предприниматели на Дальнем Востоке обязаны самостоятельно выплачивать своим сотрудникам все, что гарантирует государство, а это надбавки и компенсации к заработной плате, оплата проезда в отпуск раз в два года и многое другое. Но мы прекрасно понимаем, что все эти издержки бизнес закладывает в себестоимость своей продукции, которая за счет этого дорожает и становится неконкурентоспособной по сравнению с продукцией такого же предпринимателя, допустим, из Твери", — заявил Раенко.

По его словам, власти ищут формулу, которая поможет хотя бы частично снять эту нагрузку с бизнеса, сохраняя при этом весь объем северных льгот для населения.

Руководитель Енисейской организации профсоюза работников водного транспорта РФ Александр Иванов также обратил внимание на то, что северный коэффициент заложен в стоимость товаров и услуг. Отказ от их учета он назвал "пагубной идеей".

"Территория РФ расположена не только в разных часовых поясах, но и в разных широтах, и сравнивать работу на юге страны с работой в Сибири нельзя. Раньше в Сибирь вообще ссылались, теперь люди работают добровольно". Указанные коэффициенты — это именно выплаты людям за "работу в тяжелых температурных, природных условиях", сказал Иванов.

Господдержка для Севера

Председатель карельских профсоюзов Илья Косенков считает, что обязательство по доплате северных надбавок работникам бюджетной сферы должен нести федеральный бюджет.

"Есть опыт СССР, есть опыт Норвегии или Канады, когда правительство финансово поддерживает северные территории. В России это 70% ресурсов, и федеральным властям пора бы определиться, какой Север им нужен. Если населенный, то тогда нужно поддерживать северян, а если нет, то не морочить людям голову, запускать программы переселения на юг и переводить все на вахтовый метод работы. Изначально Север заселяли за счет господдержки, а сейчас мы живем по доходам, как на юге, а по расходам — в разы дороже", — сказал он.

Согласны с этим утверждением и представители законодательной власти в регионах. "На законодательном уровне необходимо разработать механизм компенсации затрат на оплату северных льгот и надбавок за счет средств федерального бюджета или федеральной целевой программы. Этот вопрос, конечно, спорный, в том числе и по суммам, которые сегодня мы не готовы просчитать. Но он позволит создать равные экономические условия в масштабах России, обеспечит полноценное экономическое развитие для бизнеса и в целом будет способствовать увеличению конкурентоспособности региона", — считает председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.