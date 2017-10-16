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ЦБ обсуждает с МЭР вопрос эмиссии национальной криптовалюты, подконтрольной государству

Экономика и бизнес
16 октября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

При этом замминистра экономического развития Олег Фомичев не видит смысла в криптовалюте, которая ходит только на территории страны

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Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев

Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с Министерством экономического развития вопрос эмиссии национальной криптовалюты, подконтрольной государству. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития Олег Фомичев в кулуарах форума "Открытые инновации".

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"Мы совместно с ЦБ обсуждаем вопрос. ЦБ, вернее, скорее, обсуждает [этот вопрос] на своей площадке о возможности, в принципе, эмитирования криптовалюты, но это не должна быть частная криптовалюта, а криптовалюта, которая эмитируется государством и под контролем государства для того, чтобы можно было в свете цифровой экономики обеспечивать более удобное хождение в цифровом виде денег", - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что данный вопрос находится на ранней степени обсуждения, "здесь возможны варианты, но [эти] варианты - под контролем государства".

При этом он отметил, что не видит смысла в криптовалюте, которая ходит только на территории страны.

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