ЦБ обсуждает с МЭР вопрос эмиссии национальной криптовалюты, подконтрольной государству

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с Министерством экономического развития вопрос эмиссии национальной криптовалюты, подконтрольной государству. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития Олег Фомичев в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Мы совместно с ЦБ обсуждаем вопрос. ЦБ, вернее, скорее, обсуждает [этот вопрос] на своей площадке о возможности, в принципе, эмитирования криптовалюты, но это не должна быть частная криптовалюта, а криптовалюта, которая эмитируется государством и под контролем государства для того, чтобы можно было в свете цифровой экономики обеспечивать более удобное хождение в цифровом виде денег", - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что данный вопрос находится на ранней степени обсуждения, "здесь возможны варианты, но [эти] варианты - под контролем государства".

При этом он отметил, что не видит смысла в криптовалюте, которая ходит только на территории страны.