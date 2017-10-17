АФК "Система" обжалует арест активов в Верховном суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу АФК "Система" и "Система-Инвест" на решение арбитражного суда Башкирии об аресте имущества корпорации по иску "Роснефти", передает ТАСС из зала суда.

"Постановление суда (об аресте имущества - прим. ред) оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

Представитель АФК "Система" заявил журналистам, что компания обжалует арест активов в Верховном суде РФ. "Обязательно будем обжаловать (решение об аресте активов - прим. ред), пока есть куда. Будем подавать в Верховный суд, как только подготовим (документы). У нас есть два месяца", - сказал он.

В июне в ходе рассмотрения иска "Роснефти" к АФК "Система" и "Система"-Инвест" на 170,6 млрд рублей арбитражный суд Башкирии по ходатайству нефтяной компании наложил арест на 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). В августе арбитраж Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", постановив взыскать с "Системы" 136,3 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" во время владения корпорацией акциями башкирской нефтяной компании.

Апелляционные жалобы АФК "Система" и "Роснефти" на это решение будут рассмотрены 13 ноября.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В мае 2017 года "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. "Система" подала апелляционную жалобу на это решение.

Это решение суда не устроило и истцов. В конце сентября 2017 года "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии.

Тогда же пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что "Роснефть" так и не получила предложений АФК "Система" по мировому соглашению.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", впоследствии "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция "Башнефти".