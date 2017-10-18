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Посол РФ: товарооборот России и Нидерландов вырос практически на 30% в 2017 году

Экономика и бизнес
18 октября, 3:16 UTC+3 ГААГА ГААГА 18, октября. /ТАСС

По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между РФ и Нидерландами в 2016 году составил $32,3 млрд

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ГААГА, 18 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Нидерландами постепенно оживляется и показал в текущем году рост на 20-30% по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС российский посол в Нидерландах Александр Шульгин на ежегодном приеме в выставочном зале Эрмитажа в Амстердаме.

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"Торгово-экономические связи очень пострадали в последние годы, наш товарооборот значительно просел, но, по статистическим данным, которые мы получаем, сейчас уже есть приличный рост на 20-30% (по сравнению с 2016 годом), - отметил он. - Знаю, что эта тенденция касается не только Нидерландов, но и наших других западноевропейских партнеров. Все это внушает нам оптимизм и надежду на то, что совместными усилиями мы сможем вернуться на приличный уровень нашего торгово-экономического сотрудничества".

"У нас есть контакты между представителями различных рабочих групп, - продолжил дипломат. - В свое время состоялась встреча рабочей группы по транспорту, по здравоохранению. На подходе другие мероприятия из этой области".

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между РФ и Нидерландами в 2016 году составил $32,3 млрд, уменьшившись на 26,55% по сравнению с 2015 годом.

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