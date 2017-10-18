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S7 не интересуется покупкой "ВИМ-Авиа" и ее активов

Экономика и бизнес
18 октября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Как сообщила совладелец группы Наталия Филева, у компании нет активов, "одни долги"

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа S7, которая участвовала в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" и работе оперативного штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа", не интересуется покупкой этой авиакомпании и ее активов, сообщила журналистам совладелец группы Наталия Филева.

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"Нет, не интересна. У них нет активов - одни долги. Самолеты не их и очень старые все", - сказала она.

Также, по словам Филевой, не является привлекательным активом для группы аэропорт Братска (по данным СПАРК, 100% аэропорта владеет "ВИМ-Авиа").

"Боюсь, он требует дотаций. Он каких-то денег стоит, но для нас же это не профильный бизнес", - пояснила Филева.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что "ВИМ-Авиа" будет признана банкротом, если в ближайшее время не найдется инвестор. При этом, по его словам, правительство будет принимать решение о судьбе "ВИМ-Авиа" после 22 октября.

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что на прошлой неделе прошли встречи с кредиторами "ВИМ-Авиа".

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