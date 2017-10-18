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Путин: Россия прорабатывает возможность поставок в Хорватию судов на подводных крыльях

Экономика и бизнес
18 октября, 17:44 UTC+3

По словам президента России, компании двух стран наращивают промышленную кооперацию

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прорабатывает возможность поставок в Хорватию судов на подводных крыльях. "Прорабатывается возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях", - сказал он по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

По словам Путина, компании двух стран наращивают промышленную кооперацию, в том числе в области судостроения.

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Путин, Владимир Владимирович
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