Путин: Россия прорабатывает возможность поставок в Хорватию судов на подводных крыльях

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прорабатывает возможность поставок в Хорватию судов на подводных крыльях. "Прорабатывается возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях", - сказал он по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

По словам Путина, компании двух стран наращивают промышленную кооперацию, в том числе в области судостроения.