Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа Glenсore покупает крупные активы Олега Дерипаски на Украине

Экономика и бизнес
18 октября, 22:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

Сырьевой трейдер приобретет долю в ООО "Николаевский глиноземный завод" и еще трех компаниях, подконтрольных "Русалу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил сырьевому трейдеру Glenсore приобрести долю в ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) и еще трех украинских компаниях, подконтрольных "Российскому алюминию" ("Русал"). Об этом сообщил в среду АМКУ.

Смотрите также
Президент Украины Петр Порошенко

Что российское запрещала Украина. Досье

"Учитывая, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил соответствующие разрешения", - говорится в сообщении.

Как отметили в антимонопольном комитете, группа Glenсore войдет в капитал киевских компаний "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина", непосредственно владеющих соответственно 13,96% и 86,04% долями в НГЗ. По данным Госреестра Украины, прямыми владельцами этих двух компаний являются "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В.", конечный бенефициар которых президент "Русала" Олег Дерипаска.

Кроме того, АМКУ разрешил Glenсore приобрести долю и в ООО "Охрана НГЗ" (Николаевская обл.), в котором 99% принадлежит НГЗ.

Украина в октябре 2016 года ввела санкции против компании "Русал". Этой российской компании на Украине принадлежит также около 29% в Запорожской алюминиевом комбинате, 68,01% акций которого возвращены в госсобственность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
5
Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подряд
6
Полиция Украины не заинтересована в эскалации конфликта с протестующими в центре Киева
7
Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут продолжены в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама