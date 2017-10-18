Группа Glenсore покупает крупные активы Олега Дерипаски на Украине

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил сырьевому трейдеру Glenсore приобрести долю в ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) и еще трех украинских компаниях, подконтрольных "Российскому алюминию" ("Русал"). Об этом сообщил в среду АМКУ.
"Учитывая, что заявленные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил соответствующие разрешения", - говорится в сообщении.
Как отметили в антимонопольном комитете, группа Glenсore войдет в капитал киевских компаний "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина", непосредственно владеющих соответственно 13,96% и 86,04% долями в НГЗ. По данным Госреестра Украины, прямыми владельцами этих двух компаний являются "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В.", конечный бенефициар которых президент "Русала" Олег Дерипаска.
Кроме того, АМКУ разрешил Glenсore приобрести долю и в ООО "Охрана НГЗ" (Николаевская обл.), в котором 99% принадлежит НГЗ.
Украина в октябре 2016 года ввела санкции против компании "Русал". Этой российской компании на Украине принадлежит также около 29% в Запорожской алюминиевом комбинате, 68,01% акций которого возвращены в госсобственность.