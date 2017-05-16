Что российское запрещала Украина. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В него вошли 1228 человек и 468 компаний. Список пополнили российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "1С".

Документом также продлен запрет на доступ к ресурсам компаний - разработчиков антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Закон о языке

23 февраля 2014 г., сразу же после государственного переворота в стране, Верховная рада проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", который предоставлял русскому языку статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения.

Это решение вызвало бурные протесты на востоке Украины, и в итоге закон так и не был подписан главой государства. С 2016 г. данный вопрос находится на рассмотрении Конституционного суда Украины.

Кино

В феврале 2015 г. украинский парламент внес изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив фильмы с "российской пропагандой". Под запрет, в частности, подпали 71 картина с участием российского актера Ивана Охлобыстина и 69 фильмов с участием Михаила Пореченкова.

21 апреля 2016 г. президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 г., для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере". К настоящему времени к показу запрещены порядка 600 российских фильмов и сериалов. Среди них "Снайпер", "Брат 2", "Марш-бросок", "Казак", "Служу отечеству!", "Дружба особого назначения", "Мужской сезон. Бархатная революция", "Солдаты", "Псевдоним "Албанец", "Смерш", "Паутина 8", "Легавый" и др.

Телеканалы

11 марта 2014 г. на территории Украины была прекращена трансляция телеканалов и телепрограмм "Вести", "Россия 24", "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР Планета" и "НТВ Мир". Летом 2016 г. в список запрещенных попали телеканалы "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", "Настоящее Смешное Телевидение", "Ностальгия", "Радость моя", "Мир сериала" и др.

В настоящее время на Украине запрещены большинство российских телеканалов, включая Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия-1","Россия 24" ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, LifeNews, Russia Today, РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции подпали также "Дом кино", "Русский иллюзион", "Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".

Запрет книгопечатной продукции

В августе 2015 г. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины определил список из 38 книг, запрещенных к ввозу на территорию страны. В частности, это книги Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне", Льва Вершинина, "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?", Юрия Мухина "Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 2013-2014 гг." и ряд других.

8 декабря 2016 г. Верховная рада запретила ввоз российских книг с "антиукраинским содержанием", приняв соответствующий закон. 14 мая 2017 г. вступил в силу порядок изъятия из обращения издательской продукции, которая изготовлена в России или ввозится с территории РФ и распространяется в стране без соответствующего разрешения.

Запрет и ограничение на въезд

В апреля 2014 г. срок пребывания для граждан России на Украине был ограничен 90 сутками. Отдельные ограничения коснулись лиц мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет (граждан РФ или лиц с крымской пропиской), путешествующих в одиночестве, за исключением случаев поездки к родственникам или на похороны.

С 1 марта 2015 г. граждане РФ могут попасть на территорию Украины только на основании загранпаспорта, дипломатического или служебного паспорта, паспорта моряка, летного свидетельства члена экипажа воздушного судна.

Санкции против физических и юридических лиц

В сентябре 2015 г. Украина объявила о введении санкций против 388 российских физических и 105 юридических лиц (позднее санкционный список неоднократно пополнялся). Ограничительные меры предполагают блокирование активов и запрет на посещение страны.

Под санкциями оказались, в частности, "Первая грузовая компания" и "Алмаз-Антей". Позднее в список были включены "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "КамАЗ", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", "Ростех" и др.

В список физлиц вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин, руководители Минкомсвязи и Минсельхоза Николай Никифоров и Александр Ткачев, глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, певец Иосиф Кобзон и др. Кроме того, ограничительные меры были введены против ряда сотрудников российских СМИ, включая гендиректора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Деятели культуры

24 декабря 2015 г. Министерство культуры Украины составило список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В него вошли 83 человека, в том числе российские режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Михаил Боярский.

В список попал и известный французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 г. российское гражданство. При этом в Минкультуры Украины сообщили, что демонстрация программ с участием этих лиц влечет за собой административную и иную ответственность.

СМИ

В мае 2016 г. были введены персональные санкции в отношении 17 руководителей российских СМИ. В санкционный список включены гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, главред информагентства "Регнум" Виген Акопян, председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов "Правда.Ру" Вадим Горшенин, главред интернет-портала Life.ru Александр Потапов, главред "Российской газеты" Владислав Фронин, главред журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин, гендиректор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, глава Дирекции общественно-правового вещания телеканала НТВ Андрей Куницын, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, бывший гендиректор НТВ Владимир Кулистиков и др.

Запрет на въезд Самойловой

22 марта 2017 г. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой.

СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 г. на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Санкции в военной сфере

В 2014 г. были заморожены все поставки оружия и военной техники с Украины в Россию, прекращено сотрудничество с РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение целого ряда программ российского военно-промышленного комплекса.

В частности, из-за непоставки украинскими предприятиями газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ России. Для решения этих проблем власти РФ начали создавать собственное производство необходимых комплектующих в рамках программы импортозамещения.

Так, вертолетные двигатели ТВЗ-117, которые ранее поставляла компания "Мотор Сич" (Запорожье), стало изготавливать санкт-петербургское АО "Климов", а замену для морских газотурбинных двигателей и агрегатов, которые закупались у компании "Зоря"-"Машпроект" (г. Николаев), освоило рыбинское НПО "Сатурн".

Санкции в финансовом секторе

В сентябре 2015 г. под санкции Киева подпали 27 банков, в их числе Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. В марте 2017 г., выполняя требования радикалов, заблокировавших несколько отделений "дочек" российских банков, Порошенко ввел санкции в отношении еще пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины, в том числе Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка.

Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

В октябре 2016 г. на территории Украины была запрещена деятельность шести российских платежных систем: "Колибри" (владелец - Сбербанк), "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик Ру") и Blizko (Связь-банк).

Кроме того, в начале ноября 2016 г. Нацбанк Украины запретил использование в стране популярных платежных систем Webmoney, "Яндекс. Деньги" и QIWI Wallet. При этом регулятор пояснил, что они никогда не были разрешены на территории страны, поскольку их деятельность всегда противоречила национальному законодательству.

Строительство АЭС

26 августа 2014 г. Украина отказалась от сотрудничества с РФ при строительстве третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Запрет авиасообщения

12 октября 2015 г. Министерство инфраструктуры Украины объявило о полном прекращении воздушного сообщения между двумя государствами. Ранее крупнейшие российские авиакомпании (в том числе Аэрофлот", "Трансаэро", "Сибирь" (S7 Airlines), "Россия", "Уральские авиалинии", "Оренбургские авиалинии") попали в украинские санкционные списки, им было запрещено летать на Украину.

В настоящее время всего в списке около 30 крупнейших российских перевозчиков.

Запрет на ввоз российских товаров

С 10 января 2016 г. действует запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров на территорию Украины (6 июля 2016 г. он продлен до 31 декабря 2017 г.). В список вошли хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание и др. (всего 43 вида).