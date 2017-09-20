Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств

Скандал вокруг нового украинского закона "Об образовании" вступает в завершающую фазу: председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал этот документ, за который проголосовали 255 депутатов, и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.

Сам глава государства, как известно, находится в Нью-Йорке, где принимает участие в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Пока он не вернулся в Киев, есть время разобраться, почему новый закон вызвал весьма бурную реакцию не только на самой Украине, но и за ее пределами.

Статья 7

Главным поводом для упреков в адрес парламентариев, поддержавших документ, стали включенные в него нормы, которые предусматривают фактически полную украинизацию образования. Конкретно речь идет о статье 7 закона, в пункте 1 которой сказано: "Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык".

В настоящее время, согласно официальной статистике, приведенной министром образования и науки Лилией Гриневич, в стране насчитывается примерно 400 тысяч детей из национальных меньшинств, которые обучаются в 735 школах. Абсолютное большинство из них - без малого 356 тыс. - составляют русскоязычные ученики. Примерно по 16 тыс. школьников каждая насчитывают компактно проживающие венгерская и румынская общины, около 2 тыс. 700 школьников обучаются на молдавском языке, примерно 1 тыс. 800 - на польском. В случае вступления нового закона в силу все они лишатся возможности получать образование на родном языке.

В той же самой статье 7 нового закона сказано: "Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства в коммунальных учреждениях образования для получения дошкольного и начального образования.

Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком". Таким образом, средняя школа, не говоря уже о профессионально-техническом и высшем образовании, становится полностью украиноязычной.

Впрочем, представителям национальных меньшинств "гарантируется право на изучение языка <...> соответствующего национального меньшинства в коммунальных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества". В переводе с бюрократической речи на обычную это означает, что школьники смогут изучать родной язык как иностранный. Причем не факт, что это будет происходить в школах - оговорка о "национальных культурных обществах" включена в текст закона не случайно. Возможность преподавания одной или нескольких дисциплин на двух и более языках предусмотрена лишь в случаях, когда речь идет об "английском языке, других официальных языках Европейского союза".

Кроме того, учреждения профессионально-технического и высшего образования "по желанию учащихся" "создают возможности для изучения ими языка национального меньшинства Украины как отдельной дисциплины".

По нижней планке

Если подойти с формальной точки зрения, то положения нового закона не противоречат международным обязательствам, которые Украина взяла на себя в соответствии с двумя основополагающими документами Совета Европы - Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств и Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств. Но закон вписывается в нормы, установленные этими документами, в самой, так сказать, минимальной конфигурации.

Если брать по максимуму, то языковая хартия предусматривает обеспечение доступности всех видов образования на региональных языках (к которым относятся в том числе русский, венгерский и польский) и языках меньшинств. Но есть и нижняя планка, в соответствии с которой государства обязуются "обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств"; в рамках начального, среднего и профтехобразования - обеспечивать "преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы"; в рамках высшего образования - "создавать условия для изучения этих языков в качестве дисциплин".

Что касается Рамочной конвенции, то ее "образовательная" статья написана в столь расплывчатых формулировках ("стремятся обеспечить", "насколько это возможно"), что под них можно подогнать практически любой документ.

Есть, правда, проблема с Конституцией Украины, статья 10 которой гласит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". А в статье 22, положения которой не могут быть временно отменены или изменены ни при каких обстоятельствах, сказано: "При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод".

Поскольку новый закон "Об образовании", вне всякого сомнения, существенно ограничивает нынешние возможности нацменьшинств обучаться на родном языке, его следовало бы счесть антиконституционным. Но украинским политикам далеко не впервые доводится попирать Основной закон собственной страны. Достаточно вспомнить отстранение от власти президента Виктора Януковича, которое было произведено с грубейшими нарушениями Конституции. На этом фоне нестыковки в законе "Об образовании" должны представляться украинской власти сущей мелочью, пустяком, не заслуживающим упоминания.

Дьявол в деталях

На самом деле главная проблема не столько даже в содержании самого закона и соответствии его тем или иным европейским нормам, сколько в том, как он будет применяться на практике. И в этом смысле поведение как украинских властей, так и значительной части населения страны, оказавшейся под мощным воздействием националистической, русофобской пропаганды, дает веские основания для сомнений.

Достаточно вспомнить о прочно вошедшем в обиход украинцев понятии "бытовой сепаратизм". Ни для кого не являются секретом многочисленные примеры того, как люди, пытающиеся в быту - в магазинах, на транспорте, в сфере обслуживания - говорить по-русски, подвергаются гонениям и преследованиям со стороны "активистов", а правоохранительные органы в лучшем случае безмолвствуют, а в худшем - волокут "бытовых сепаратистов" в кутузку.

Между тем уже упомянутая Рамочная конвенция устанавливает, что власти "обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в частной жизни и публично".

И если с очевидной подачи украинских властей грубо нарушаются одни европейские нормы, под которыми они подписались, то что может помешать им нарушить им другие нормы, формально соблюденные в законе "Об образовании"? Тем более что в юго-восточных районах страны, где компактно проживает русскоязычное население, уже есть факты увольнения директоров школ, выступивших против нового закона, и давления на родителей, выступающих за то, чтобы их дети могли обучаться на родном языке.

Зарубежные протесты

Хотя в наибольшей степени от нового закона пострадает именно русскоязычное население Украины, принятый Верховной радой документ вызвал решительные протесты не только в России, но и в других европейских странах. Крайне резко отреагировала Венгрия, которая назвала новый закон "ударом в спину" и пообещала, что впредь не станет поддерживать в международных организациях важные для Киева решения.

Парламент Румынии на совместном заседании Сената и Палаты депутатов единогласно одобрил заявление, в котором выразил "глубокую озабоченность и тревогу" в связи с новым законом, который "жестко ограничивает право на обучение на родном языке для этнических румын на Украине". Обеспокоенность новым законом выразили также Болгария, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Даже губернатор Закарпатской области Украины призвал президента страны наложить вето на закон.

В ответ представители украинских властей постарались заверить, что закон "Об образовании" никоим образом не ущемляет права национальных меньшинств, напротив, нацелен на углубление их интеграции в общество. Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом даже заверил, что Киев готов направить спорную статью закона на экспертизу в Совет Европы.

Таким образом, ставить точку в истории со скандальным законом пока рано. Хотя нет никаких гарантий того, что Совет Европы, тоже в значительной степени подверженный русофобии, обратит внимание на серьезнейшие проблемы правоприменительной практики на Украине, а не ограничится формальной проверкой соответствия положений закона тем нормам, которые записаны в хартиях и конвенциях СЕ.

Обозреватель ТАСС Андрей Низамутдинов

Москва, 20 сентября.