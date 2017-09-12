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МИД Украины намерен разъяснить послам ЕС положения нового закона об образовании

Международная панорама
12 сентября, 11:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, сентября. /ТАСС

Закон предусматривает, что обучение в средней школе и в высших учебных заведениях в стране будет проходить исключительно на украинском языке

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины проведет встречу с послами стран Евросоюза, чтобы разъяснить положения нового закона "Об образовании". Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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"Вчера я дал поручение министру иностранных дел и министру образования, также обратился с просьбой, чтобы во встрече принял участие исполняющий обязанности главы профильного комитета Верховной рады, чтобы они провели встречу с послами стран ЕС и полностью разъяснили детали закона и какой механизм там будет работать, - сказал он в эфире телеканала "112 Украина". - Я думаю, что вопрос будет урегулирован".

5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС, стал для Венгрии ударом в спину, поэтому Будапешт будет противостоять его реализации на международных площадках. Правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ, ООН и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с просьбой отреагировать на этот закон.

Обеспокоенность новым законом об образовании выразила также Румыния и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон "Об образовании", так как считает, что этот документ нарушает языковые права национальных меньшинств.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

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Гройсман, Владимир Борисович
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