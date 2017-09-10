Посольство США на Украине одобрило принятый Радой проект закона "Об образовании"

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КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Посольство США в Киеве в воскресенье одобрило принятый парламентом проект закона "Об образовании", который ущемляет права национальных меньшинств обучаться на родном языке.
"Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи - залог будущего", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді - запорука майбутнього.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 сентября 2017 г.
Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании". Его новая редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов "на языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Обеспокоенность новым законом об образовании выразили Венгрия, Румыния и Польша. Румынские власти настаивают, чтобы Украина пересмотрела закон, который жестко ограничивает обучение на родном языке. В свою очередь в МИД Венгрии заявили, что будут бороться на уровне ЕС против этого закона. В Польше пообещали следить за применением его положений.
В России Киеву напомнили, что подобная практика не только недопустима с точки зрения прав человека, но и резко ухудшает позиции в переговорах с Донбассом.