Украина просит Совет Европы провести экспертизу нового закона об образовании

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина обратится в Совет Европы с просьбой провести экспертизу нового закона об образовании. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич.
Представители МИД Украины в пятницу встретились с послами стран ЕС, которые ранее выразили обеспокоенность законом, и в специальном порядке разъяснили им положения документа.
"Буквально после этой встречи совместно с министерством иностранных дел мы обратимся официально в Совет Европы с просьбой о такой экспертизе [той части закона, которая касается обучения представителей нацменьшинств]", - цитирует слова Гриневич агентство "Униан".
5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС. Обеспокоенность новым законом об образовании выразили также Румыния и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений.
Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.