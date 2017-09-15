Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина просит Совет Европы провести экспертизу нового закона об образовании

Международная панорама
15 сентября, 16:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС

Ранее принятие этого документа Верховной радой вызвало критику нескольких стран в связи с ограничением прав нацменьшинств учиться на родном языке

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина обратится в Совет Европы с просьбой провести экспертизу нового закона об образовании. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич.

Смотрите также

МИД Украины намерен разъяснить послам ЕС положения нового закона об образовании

МИД РФ: новый закон "Об образовании" на Украине нарушает интересы русскоязычных граждан

Венгрия призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на новый закон об образовании на Украине

Президент Молдавии обеспокоен принятым на Украине законом об образовании

Представители МИД Украины в пятницу встретились с послами стран ЕС, которые ранее выразили обеспокоенность законом, и в специальном порядке разъяснили им положения документа.

"Буквально после этой встречи совместно с министерством иностранных дел мы обратимся официально в Совет Европы с просьбой о такой экспертизе [той части закона, которая касается обучения представителей нацменьшинств]", - цитирует слова Гриневич агентство "Униан".

5 сентября Верховная рада приняла закон "Об образовании". Новая его редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС. Обеспокоенность новым законом об образовании выразили также Румыния и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша Украина Румыния Венгрия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
3
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
4
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
5
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
6
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
7
СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама