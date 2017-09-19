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Закон "Об образовании" направлен на подпись президенту Украины

Международная панорама
19 сентября, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС

Обеспокоенность новым законом выразили Россия, Румыния, Венгрия, Болгария, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Закон "Об образовании", принятый парламентом, направлен на подпись к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил во вторник спикер Рады Андрей Парубий.

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"Я подписал закон о реформе образования", - сказал глава парламента и пояснил, что документ сегодня же направляется на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании". Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Глава МИД Венгрии в этой связи заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС, стал для Венгрии ударом в спину, поэтому Будапешт будет противостоять его реализации на международных площадках. Правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ, ООН и Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с просьбой отреагировать на этот закон.

Обеспокоенность новым законом выразили также Румыния, Болгария, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. Кроме этого, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал Порошенко наложить вето на этот закон.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

В Киеве рассчитывают, что Совет Европы поставит точку в этом спорном вопросе, куда украинская сторона обратилась с просьбой провести экспертизу нового закона об образовании.

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