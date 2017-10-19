"Сумма" хочет купить весь пакет РЖД в "Трансконтейнере", готова идти на открытый конкурс

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Группа "Сумма" готова купить весь пакет ОАО "РЖД" в "Трансконтейнере". Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного форума молодежи и студентов в Сочи сообщил председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

"Знаете, я так понимаю, выставляться будет 51%, мы хотим купить его", - сказал он.

Он также добавил, что "Сумма" готова участвовать в открытом конкурсе, если он будет объявлен. Отвечая на вопрос о том, готова ли группа участвовать в открытом конкурсе, если он будет объявлен, Магомедов сказал: "Будем".

Кроме того, "Сумма" при покупке пакета РЖД в "Трансконтейнере" может выставить оферту на доли других акционеров. "Наверное, надо будет делать оферту на все остальные акции тоже", - отметил Магомедов. По его словам, если группа будет претендовать на покупку доли РЖД в "Трансконтейнере", она должна будет предоставить другим акционерам возможность выйти из капитала компании.

Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД) принадлежит 50% плюс 2 акции оператора. Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. "Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.