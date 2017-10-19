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Господдержка виноградарей Крыма в 2018 году сохранится на уровне этого года

Экономика и бизнес
19 октября, 15:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, октября. /ТАСС

На развитие виноградарства в регионе в 2017 году выделено 247,46 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют в следующем году выделить около 250 млн рублей на государственную поддержку виноградарства, что соответствует уровню этого года, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве сельского хозяйства региона.

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"В 2018 году в проекте бюджета запланирована государственная поддержка (виноградарей - прим. ТАСС) на уровне 2017 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году на поддержку развития виноградарства власти выделяли 247,46 млн рублей. Эти деньги были направлены на закладку и уход за молодыми виноградниками, на раскорчевку непродуктивных насаждений, а также на приобретение и посадку высококачественного посадочного материала.

В 2014 году господдержка крымских виноградарей составляла 78,3 млн рублей, в 2015 году - 85 млн рублей, в 2016 году - 189,5 млн рублей, добавили в Минсельхозе.

В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников, в настоящее время, по оценкам экспертов, осталось едва ли 20-30 тыс. Минсельхоз Крыма называет цифры еще плачевнее: по последним данным, в регионе плодоносят не более 14-16 тыс. га. За "украинский период" полуостров потерял две трети собственных виноградников. Столь серьезные потери Минсельхоз республики списывает на "нестабильную финансовую поддержку отрасли".

После воссоединения Крыма с Россией власти приняли решение возродить на полуострове отрасль виноделия, для этого в регионе оказывают государственную поддержку фермерам, осуществляющим посадку молодых насаждений.

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