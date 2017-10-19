В ЦБ не видят рисков для денежно-кредитной политики из-за криптосчетов за рубежом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рисков для денежно-кредитной политики России в связи с открытием в других странах счетов с криптовалютой нет, заявил на рабочем заседании в Госдуме директор департамента ЦБ РФ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев.

"С точки зрения денежно-кредитной политики я таких рисков не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках в связи с легализацией за рубежом счетов с криптовалютой.

При этом он отметил, что возможное возникновение негативных факторов при использовании криптовалюты может привести к оттоку средств из банковского сектора.

В начале сентября старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открывать счета в криптовалюте.