В ЦБ не видят рисков для денежно-кредитной политики из-за криптосчетов за рубежом

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рисков для денежно-кредитной политики России в связи с открытием в других странах счетов с криптовалютой нет, заявил на рабочем заседании в Госдуме директор департамента ЦБ РФ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев.
"С точки зрения денежно-кредитной политики я таких рисков не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках в связи с легализацией за рубежом счетов с криптовалютой.
При этом он отметил, что возможное возникновение негативных факторов при использовании криптовалюты может привести к оттоку средств из банковского сектора.
В начале сентября старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открывать счета в криптовалюте.