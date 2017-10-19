Депутаты на следующей неделе могут сократить свои зарплаты на 10% в 2018 году

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на следующей неделе может рассмотреть вопрос о сокращении зарплат депутатов на 10% в 2018 году. Об этом ТАСС заявила в четверг глава этого комитета Ольга Савастьянова, комментируя решение президента РФ о продлении действия указа, по которому на 10% сокращается размер зарплат главы государства, председателя правительства и ряда других чиновников.

"Мы, конечно, тоже будем принимать такое решение. Более того, я считаю, что когда такие указы принимаются по понятной сложной экономической ситуации, депутаты вообще должны быть впереди, потому что мы представляем непосредственно людей", - сказала Савастьянова.

Она добавила, что "этот вопрос [о сокращении зарплат на 2018 год] требует решения комитета [по контролю и регламенту]". "Думаю, что скорее всего на следующей неделе будет заседание комитета и мы этот вопрос рассмотрим", - заключила депутат.

Президент России Владимир Путин продлил действие своего указа, по которому на 10% сокращается зарплата главы государства, председателя правительства и ряда других чиновников до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Госдума несколько лет подряд принимала аналогичные решения в отношении депутатов и сотрудников аппарата.