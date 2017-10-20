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СМИ: Tesla отзовет около 2,3 тыс. кроссоверов Model X в Китае из-за проблем с сиденьями

Экономика и бизнес
20 октября, 9:07 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, октября. /ТАСС

По данным Центрального телевидения Китая, в число машин, подлежащих отзыву, войдут авто, произведенные с 28 октября 2016 года по 1 сентября 2017-го

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ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Tesla отзывает почти 2,3 тыс. кроссоверов Model X из-за проблем со складывающимися задними сиденьями. Как сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая, эти автомобили войдут в число 11 тыс. кроссоверов, которые компания отзывает по всему миру.

Как указывается в репортаже, мера коснется автомобилей произведенных с 28 октября 2016 по 1 сентября 2017 года. На территории КНР отладку механизма произведет представительство Tesla в Пекине. Дефект также должен быть устранен и у кроссоверов, находящихся на складах автодилеров.

12 октября Tesla сообщила о выявленной во время проверок надежности автомобиля неисправности механизма. "Tesla установила, что нужно привести в порядок незначительное количество проводов в складывающихся сиденьях некоторых машин Model X 2016 и 2017 годов выпуска. Хотя в Tesla не поступало отчетов о каких-либо проблемах или авариях, касающихся данного вопроса, мы проводим добровольный отзыв указанных автомобилей для инспекции и сообщим в дальнейшем, требуется ли осуществить наладку", - говорилось в сообщении корпорации.

Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн. В 2015 году Tesla потеряла в общей сложности $888,6 млн.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Инфографика Автомобили Tesla

Автомобили Tesla

6 июня компания Tesla проведет ежегодное собрание акционеров, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития и деятельности автогиганта.

На продаже каждого автомобиля Tesla теряет порядка $4 тыс., но инвесторов это не очень беспокоит: по состоянию на 5 июня акция компании стоила чуть больше $347, а в декабре прошлого года – менее $220.

Эволюция автомобилей американской компании — в инфографике ТАСС.

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