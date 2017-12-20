Трамп после принятия налоговой реформы Конгрессом заявил, что выполнил свое обещание

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после принятия обеими палатами Конгресса законопроекта о масштабном изменении налогового кодекса заявил, что выполнил свое обещание провести налоговую реформу до католического Рождества. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в среду Белым домом.

"Я обещал американскому народу большое и прекрасное сокращение налогов к Рождеству. Когда законопроект прошел окончательное голосование, это именно то, что он [американский народ] получает. Я бы хотел поблагодарить членов Конгресса, которые поддержали этот исторический документ, который знаменует экстраординарную победу для американских семей, рабочих и предпринимательства", - сказал он.

Палата представителей Конгресса США приняла в среду на заседании законопроект о сокращении налогов и изменении налогового кодекса страны, завершив работу над масштабной реформой, которая была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Теперь текст документа поступит на подпись президенту.

Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы - снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%. Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.

Самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом менее $9525 или для семей, зарабатывающих до $19050. Если же налогоплательщик получает от $82,5 тыс. до $157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 24%. Порог в 37% будет действовать для американцев с заработком более $500 тыс. Предусматривается сохранение вычетов из налогов на уровне штатов, но максимальная сумма, с которой можно затребовать вычет, будет ограничена.