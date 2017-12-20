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Трамп: налоговая реформа позволит вернуть в США $4 трлн из офшоров

Экономика и бизнес
20 декабря, 22:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

По словам президента, эти средства поступят в компании, которые смогут их тратить внутри страны и создавать рабочие места

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Налоговая реформа, одобренная в среду Конгрессом США, позволит вернуть в страну $4 трлн, которые американцы хранят в офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

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"В результате этой реформы $4 трлн, хранящихся в офшорах, вернутся в страну, - отметил глава администрации США. - Эти $4 трлн мы не могли заполучить назад из-за нашего налогового кодекса".

По словам президента, "теперь эти деньги могут обратно влиться в страну, создавая рабочие места и поступая в компании, которые хотят их тратить". "Они хотят их тратить здесь, но им это не позволяли делать", - добавил он.

Трамп во время прошлогодней избирательной кампании пообещал значительно снизить налоги, если станет президентом. Он утверждал, что действующий налоговый кодекс крайне сложен, что он несправедливый.

Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы - снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканца Трампа и его однопартийцев-законодателей, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%.

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