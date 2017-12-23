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Путин потребовал убрать двусмысленные нормы, позволяющие совершать "наезды на бизнес"

Экономика и бизнес
23 декабря, 15:06 дата обновления: 23 декабря, 15:21 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Президент отметил, что создание условий для развития бизнеса является гарантией необратимости и устойчивости развития страны

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Законодательство РФ должно быть избавлено от нечетких и двусмысленных норм, которые позволяют нечестным правоохранителям "наезжать" на бизнес и "собирать дань" с предпринимателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

"Считаю важным продолжить курс на совершенствованию и либерализацию законодательства. В том числе, нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для наезда на бизнес, для того, чтобы собирать дань или отнимать собственность", - сказал Путин под аплодисменты зала.

Он отметил, что создание условий для развития бизнеса, в том числе - стартапов, небольших семейных предприятий, фермерских хозяйств и ИП - является гарантией необратимости и устойчивости развития страны. В том числе, по его словам, нужно снимать искусственные барьеры и необоснованные ограничения, создавать "самые благоприятные условия для эффективного труда, для инвестиций, для деловой инициативы". "Обязательно будем вести такую работу дальше", - заверил президент.

России предстоит кардинально обновить инфраструктуру и повысить эффективность и производительность труда, отметил Путин.

"Нам предстоит кардинальным образом обновить инфраструктуру страны. Одна из главнейших задач на ближайшее будущее - повысить эффективность и производительность труда во всех традиционных отраслях. Добиться здесь такого же прорыва, который уже идет в сельском хозяйстве, в сфере транспорта, связи, телекоммуникаций, в фарминдустрии и оборонно-промышленном комплексе России", - сказал он.

По словам президента, для того, чтобы каждый житель России мог повышать квалификацию труда, открывать свое дело, иметь хорошую работу, "нужно создать новый рынок труда и гибкую систему профессионального образования".

"Экономические кризисы, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мирового, но мы обязательно должны это сделать и мы сделаем. Причем, Россия не только должна прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к уровню передовых стран по уровню ВВП на душу населения",- добавил Путин.

Успешные крупные российские компании, по его словам, должны выходить на мировой рынок, становиться глобальными чемпионами. Важнейшей задачей, по его словам, также остается развитие малого и среднего бизнеса.

"Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков и тысяч новых стартапов, небольших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей",-заключил президент.

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