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Ростех заморозил проект с "Системой" по электронике из-за судов АФК с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
27 декабря, 2:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Ранее предполагалось, что сделка по созданию объединенной компании, предположительно, будет закрыта до конца первого квартала 2018 года

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ростех заморозил проект с АФК "Система" по объединению активов в сфере электроники из- за судов АФК с "Роснефтью". Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

В июне этого года АФК "Система" и "Российская электроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали соглашение о намерениях, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектроники. Тогда отмечалось, что сделка по созданию объединенной компании, предположительно, будет закрыта до конца первого квартала 2018 года.

"Что касается АФК "Системы", в связи с последними событиями и судебными разбирательствами мы пока заморозили проект. Но не отказались", - прокомментировал ситуацию Чемезов. "У "Системы" есть ряд предприятий, которые производят электронную компонентную базу, есть такие и у нас. И если мы их объединим, - то это будет одно из самых больших и реально работающих предприятий", - прояснил он перспективы возможного создания совместной компании.

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"Разморозке" этого проекта, по мнению главы Ростеха, способствует мировое соглашение "Роснефти" и АФК. "Сейчас "Роснефть" и АФК "Система" договорились о мировом соглашении. Как только будет готово судебное решение, тогда и возобновим переговоры", - пояснил Чемезов.

Ростеху интересны такие активы АФК, как группа "Микрон", уточнил он. Однако пока окончательного решения по созданию СП с "Системой", по его словам, нет. 26 декабря Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест".

По словам Чемезова, в целом цель Ростеха - создать крупнейшую технологичную компанию по разработке и производству электронной компонентной базы. "Основой для этого станут наши радиоэлектронные активы", - отметил он, уточнив, что речь идет о предприятиях "Росэлектроники". "Пока мы рассматриваем разных инвесторов и партнеров, и российских, и зарубежных", - добавил он.

О том, что госкорпорация "Ростех" обсуждает с АФК "Система" объединение активов в сфере электроники, Чемезов говорил в конце 2016 года.

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