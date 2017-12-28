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Регионы потратят на исполнение майских указов по зарплатам более 200 млрд рублей в 2018 г.

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Зарплаты категориям бюджетников, не попавшим в майские указы, будут проиндексированы на 4%

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Регионы России заложили в бюджеты на 2018 год порядка 210 млрд рублей на исполнение "майских указов" по зарплатам бюджетникам, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

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"Мы сейчас очень внимательно следим, что происходит, как регионы предусматривают деньги в бюджетах. По нашим оценкам, порядка 210 млрд рублей субъекты РФ, мы видим их бюджеты, они их согласовывают с министерством финансов, дополнительно бюджеты субъектов предусматривают только на выполнение указанных (в майских указах - прим. ТАСС) категорий по заработным платам с января следующего года", - сказал Топилин.

Он напомнил, что по всем остальным категориям бюджетникам, не попавшим в майские указы, в 2018 году индексация заработных плат составит 4% в 2018 году.

В майских указах определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны быть доведены до 100% или 200% от средних доходов по региону. К этим категориям бюджетников отнесены учителя, работники культуры, социальные работники, врачи и медсестры, преподаватели вузов, научные работники.

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