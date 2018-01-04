Кабмин вносит в Госдуму законопроект о поддержке и повышении трудовой мобильности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об упрощении участия работодателей в программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Принятие законопроекта позволит стимулировать работодателей к участию в региональных программах, создавать привлекательные условия для работников из других субъектов Федерации и способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект нацелен на упрощение условий участия работодателей и граждан в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Он предусматривает, в частности, исключение необходимости учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ и предоставление властям региона права устанавливать порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу и исключению из нее.

Законопроектом предлагается разрешить регионам, включенным в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, вносить изменения в региональные программы в части изменения перечня работодателей или профессий, на которые предполагается привлечение работников.

Как предполагается документом, субъекты также получат возможность предоставлять дополнительную финансовую поддержку семьям, переселяющимся для трудоустройства по направлению службы занятости в сельскую местность.

Рассмотрен и одобрен законопроект был на заседании правительства Российской Федерации 26 декабря 2017 года.