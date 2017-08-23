На работу на восток: по программе трудовой мобильности в ДФО приехали 400 специалистов

ТАСС, 23 августа. Около 400 работников приехали на Дальний Восток по программе повышения трудовой мобильности за время ее работы с 2015 года. В основном люди выбирают Камчатку, Приамурье и Хабаровский край. Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) работает над улучшением программы, оптимизируя административные процедуры, и разрабатывает новые меры по переселению на Дальний Восток жителей других регионов.

Вопросы создания новых рабочих мест и обеспечения их квалифицированными кадрами будут обсуждаться на профильной сессии "Создавая 100 тыс. новых рабочих мест. Вызовы и решения" во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Жить и работать на Дальнем Востоке

Программа повышения трудовой мобильности была запущена в 2015 году. На Дальний Восток по ней удалось привлечь порядка 400 человек, сказал ТАСС генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала в ДФО (АРЧК) Валентин Тимаков.

"В основном (едут) в Камчатский край, Амурскую область и Хабаровский край. О чем свидетельствуют эти показатели: программа трудовой мобильности безусловно нужна как работодателям, так и соискателям из других регионов, готовым переезжать. Вместе с тем, цифры, которые мы видим, являются подтверждением необходимости дальнейшего развития и реформирования программы - снятия определенных ограничений по участию в ней компаний, обеспечению большей гибкости", - отметил Тимаков.

По его словам, на Дальний Восток готовы ехать жители почти из всех регионов России: согласно статистике трудоустройства, люди переезжают из Сочи, Магнитогорска, Липецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерово, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев, Московской области.

"География откликов на вакансии предприятий ДФО значительно шире, практически из всех округов: Приволжского - Казань, Самара, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Уфа, Ульяновск, Сибирского - Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Томск, Северо-Западного - Санкт-Петербург, Калининград, Центрального - Липецк, Калуга, Белгород, Воронеж и Уральского ФО - это Екатеринбург, Челябинск и многие другие населенные пункты нашей страны", - добавил Тимаков.

Развитие программы

Агентство по развитию человеческого капитала намерено улучшить программу. В частности, могут быть изменены условия участия в ней для предприятий, сообщил гендиректор АРЧК.

"Мы прорабатываем вопрос об изменении условий участия в программе и уже достигли взаимопонимания с коллегами из Минтруда. В частности, в разрабатываемых агентством, министерством по развитию Дальнего Востока и Минтрудом поправках в Закон о занятости планируется снизить объем отчетности по программе, а также увеличить срок привлечения работников по программе с двух до трех лет, в целом оптимизировать административные процедуры по программе", - сказал Тимаков.

Он отметил, что в настоящее время предприятие, участвующее в программе повышения трудовой мобильности, получает 225 тыс. рублей из федерального бюджета, 75 тыс. - из регионального и само инвестирует 75 тыс. в переезд и обустройство на новом месте каждого работника, с которым заключен трудовой договор на срок не менее трех лет.

Новая программа переселения

По словам Тимакова, агентство также разрабатывает новую программу переселения на Дальний Восток жителей других регионов страны, которая может потребовать корректировки законодательства.

"Программа переселения на Дальний Восток" - это условное, но уже получившее распространение название программы, разработанной по поручению полномочного представителя в ДФО Юрия Трутнева. Она, в отличие от программы соотечественников, действующей для граждан, проживающих за рубежом, направлена на стимулирование и организацию процесса добровольного переселения граждан из недальневосточных регионов на территорию макрорегиона, обеспечение трудовыми ресурсами работодателей, осуществляющих свою деятельность на территориях опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток, новых инвестиционных проектов. Участнику программы предполагается оказывать комплексную поддержку, включая гарантии трудоустройства, поддержку "единого окна" - службы адаптации и поддержки переезжающих работников, - оплату расходов на проезд, провоз багажа и найма жилья и выплату единовременного пособия", - отметил Тимаков.

Он добавил, что введение такой программы потребует изменения законодательства в части формирования законодательной базы для заключения трудового договора в электронной форме. Программа на данный момент проходит обсуждение, АРЧК рассчитывает, что предложение будет принято.

Работники для ТОРов

Программа мобильной занятости позволяет регионам Дальнего Востока искать нужных квалифицированных специалистов по всей стране и предлагать им комфортные для жизни и работы условия, таким образом компенсируя недостаток рабочих на местах.

"Привлечение квалифицированных работников из других регионов дает предприятиям возможность получить финансовую поддержку из федерального и краевого бюджетов. Это закреплено федеральным законодательством для российских регионов, имеющих статус трудонедостаточных. Приморье входит в этот список", - сказал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

В частности, в 2017 году в Приморье участниками программы стали завод "Звезда", якорный резидент ТОР "Большой Камень", "Русагро", якорный резидент ТОР "Михайловский". Последний, как участник программы, намерен пригласить в этом году в Приморье 17 высококвалифицированных работников из российских регионов.

На Камчатку в 2017 году приехали 33 квалифицированных специалиста из других регионов, среди них заместитель генерального директора по строительству, главный ветеринарный врач, заместитель главного геолога, инженер-геолог по рудоконтролю, маркшейдер. Им предстоит работать на строящемся ГОКе "Аметистовый", свинокомплексе в поселке Лесной и других предприятиях региона.

20 июня была утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая предусматривает стабилизацию численности населения макрорегиона на уровне 6,2 млн человек к 2020 году и 6,5 млн - к 2025 году. По оценкам экспертов, естественный прирост населения на Дальнем Востоке в результате реализации Концепции составит 50 тыс. человек к 2025 году.

"В этой связи потребность в миграционном приросте населения составит более 250 тыс. человек, кроме того, мы знаем, что нужно будет обеспечить трудовыми ресурсами создаваемые 100 тыс. новых рабочих мест. Достичь этих показателей без реформирования программ мобильности и принятия новых программ, направленных на приток населения в регион, невозможно", - отметил Тимаков.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.