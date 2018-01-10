ВБ: Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть, рост ее экономики продолжится и составит в этом году 1,7%, говорится в опубликованном 9 января январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики". В этом году в заглавие документа вынесен вопрос "Экономическая конъюнктура, в целом, улучшается - но надолго ли?"

"Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть, и, по прогнозам, рост ее экономики продолжится и составит (в этом году - прим. ТАСС) 1,7%", - отмечается в докладе.

Специалисты ВБ подчеркивают, что "основной вклад в оживление экономической активности в регионе (Европы и Центральной Азии - прим. ТАСС) сыграли две его крупнейшие по размерам экономики страны - Россия и Турция". "После двухлетнего спада экономика России показала рост на 1,7%, что стало возможным благодаря стабилизации цен на нефть, проведению благоприятной денежно-кредитной политики и снижению инфляции", - говорится в докладе.

При этом среди рисков для экономики региона Всемирный банк выделяет "геополитическую напряженность на Украине, ужесточение международных санкций в отношении России и обострение ее отношений с Евросоюзом". По мнению экспертов, данные факторы "могут отпугнуть международных инвесторов и негативно отразиться на темпах экономического роста" Европы и Центральной Азии.

Прогноз ВБ по росту российской экономики немного отличается от расчетов экономистов из Международного валютного фонда. В начале октября 2017 года МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 1,8% с 1,4% по предыдущему прогнозу и в 2018 году - до 1,6% с 1,4%. В ВБ при этом считают, что в 2017 и 2018 годах рост российской экономики составит 1,7%, а в 2019 и 2020 годах - 1,8%.

В целом, согласно докладу, цены на нефть в долгосрочной перспективе маловероятно значительно вырастут по сравнению с нынешним уровнем.

"В долгосрочной перспективе цены на нефть маловероятно значительно вырастут по сравнению с нынешним уровнем, что подчеркивает необходимость диверсификации во многих странах - экспортерах нефти", - отмечается в документе.

По мнению экспертов, ожидается, что "ряд факторов установит предельные цены на нефть в долгосрочной перспективе". В их число входят "повышение эффективности производства сланцевой нефти, более широкое использование технологий, сокращающих потребление топлива, и изменение политического курса в ответ на проблемы окружающей среды".

Падение цен на нефть 2014-2016 годах ВБ считает "одним из крупнейших в современной истории". "70-процентное падение цен на нефть в период между серединой 2014 года и началом 2016 года было одним из трех крупнейших после Второй мировой войны и наиболее устойчивым с момента снижения цен на черное золото в 1986 году", - говорится в документе. Среди причин в докладе выделяется "наращивание добычи сланцевой нефти в США, снижение геополитических рисков и ограничение способности ОПЕК регулировать глобальное предложение".

Как отмечают эксперты, снижение цен произошло "преимущественно под воздействием факторов, связанных с предложением, но снижение перспектив спроса также сыграло свою роль". В докладе также подчеркивается, что "падение цен на нефть не обеспечило ожидаемого [значительного] роста мировой экономики".

По данным специалистов ВБ, "падение цен на нефть вызвало в странах-экспортерах неожиданное ужесточение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, сокращение субсидий на энергию и, в некоторых случаях, структурные реформы".