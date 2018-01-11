Минфин рассчитывает внести в Госдуму законопроект о криптовалютах и ICO в феврале

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минфин рассчитывает внести законопроект о регулировании новых финансовых технологий, в том числе, устанавливающий правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России, до конца февраля текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"В феврале, да, планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что ведомство планирует доработать законопроект, в том числе, в части выработки правил оборота криптовалют. В частности, нужно определить перечень площадок, на которых можно будет совершать сделки с криптовалютами. "Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить", - отметил Моисеев.

В ближайшее время разработчики законопроекта определят список таких биржевых площадок. "Мы сейчас будем активно это обсуждать, это самый пока нерешенный вопрос, с остальным все более-менее понятно", - добавил замминистра.