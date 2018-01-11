Эксперты: рост МРОТ увеличит производительность труда и сократит число бедных работающих

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года позволит повысить производительность труда и сократить количество бедных среди работающих граждан. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Президент России в среду во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что минимальный размер оплаты труда будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. По данным Минтруда, в этом случае МРОТ вырастет до 11 тыс. 163 рублей.

Директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова считает, что решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума своевременное и правильное. "В целом, политика повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума, я считаю, правильная в наше время, поскольку этот показатель влияет на повышение производительности труда", - сказала она.

Повышение МРОТ в других странах, как правило, приводит к высвобождению части работников, но Россия - страна с высокой занятостью, поэтому работодатели, скорее всего, будут искать другие варианты повышения фонда оплаты труда, полагает Овчарова. "Может произойти перераспределение фонда оплаты труда внутри работающих, потому что мы - страна с очень высоким неравенством в части оплаты труда. Работодатели могут принять решение о повышении заработной платы в низкооплачиваемом звене, но не в среднем и в высокооплачиваемом. Тогда это приведет к сокращению неравенства", - добавила она.

Или работодатели могут не сокращать работников, а переводить их на неполный рабочий день. Особенно такая мера популярна в бюджетном секторе экономики, рассказала Овчарова.

Феномен работающих бедных

По словам директора Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Татьяны Малевой, доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения - очевидная и понятная мера. С ее точки зрения, работающий человек не должен попадать в категорию бедных.

Однако если даже довести минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума, на руки работник будет получать на 13% меньше из-за вычета НДФЛ. "Соответственно, на руки люди будут получать не прожиточный минимум, а на 13% меньше", - добавила она.

Малева напомнила, что сегодня в России около 20 млн человек находятся за чертой бедности. Понятно, что одним повышением МРОТ нельзя преодолеть бедность семей, но "этот шаг в этом направлении правильный", считает директор ИНСАП РАНХиГС.

История МРОТ

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что к уравниванию МРОТ и прожиточного минимума Россия стремится уже много лет. По его словам, первый законопроект о повышении МРОТ рассматривался в 2000-х. "С тех пор каждый год мы поднимали планку минимального размера оплаты труда и только сейчас подошли к моменту, когда эти два показателя - МРОТ и прожиточный минимум - стали сравниваться", - сказал он.

Рязанский сообщил, что нельзя было уравнять МРОТ и прожиточный минимум раньше, потому что к уровню МРОТ было привязано масса выплат, в том числе штрафы, судебные издержки, нотариальные услуги, размеры стипендий и так далее. "Теперь же все эти узлы развязаны и экономические параметры государства позволяют это сделать", - добавил сенатор. По его словам, он был одним из авторов 17 законопроектов о повышении МРОТ.

Последний законопроект был принят конце прошлого года. Он подразумевал доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума в два этапа: с 1 января 2018 года и с 1 с января 2019 года, напомнил глава комитета СФ.

Прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум - это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в России есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, для пенсионера и для ребенка.

МРОТ - это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц.