ЦБ разъяснил позицию по делу о ненаправлении оферты по акциям банка "ФК Открытие"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Административное производство по поводу неисполнения обязанности по направлению обязательного предложения акций "ФК Открытие" было возбуждено не только в отношении "Открытие холдинга" и "Открытие-Н", но и всех участников группы, получившей в результате сделок контроль над более чем 75% акций банка "ФК Открытие", в том числе в отношении банка "Траст" и Otkritie Investments Cyprus Limited. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Как ранее сообщал ТАСС, "Открытие холдинг" заявил о возбуждении дела Центробанком против холдинга и компании "Открытие-Н". Холдинг ходатайствовал о прекращении административного производства против себя, так как не совершал сделок, в результате которых возникла обязанность оферты.

Признаки административного правонарушения Банк России выявил рамках рассмотрения жалобы на ненаправление банком "Траст" обязательного предложения о приобретении ценных бумаг банка "ФК Открытие", сообщили в пресс-службе ЦБ. Такое обращение в ЦБ направлял НПФ "Будущее", который, как сообщал ТАСС, подал также иск к Трасту на 12,6 млрд рублей.

Группа лиц, в состав которых, в том числе, входят АО "Открытие Холдинг", ООО "Открытие-Н", Otkritie Investments Cyprus Limited и банк "Траст", стала совместно стала владеть более 75% акций банка "ФК Открытие" 28 августа 2017 года, когда банк приобрел 100% акций НПФ РГС, владевшего 4,97% банка.

После этого у группы по закону возникла обязанность по направлению в течение 35 дней обязательного предложения о приобретении акций банка "ФК Открытие" остальным акционерам, отмечают в ЦБ. "Поскольку глава XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" не определяет единственное лицо из группы, которое должно исполнить обязанность по направлению оферты, то в этом случае направить оферту должен хотя бы один участник группы, владеющий акциями. Неисполнение обязанности по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц", - пояснил представитель регулятора.

В рамках рассмотрения административного дела, Банк России установит наличие либо отсутствие состава нарушения, а также степень вины каждого лица, в отношении которого возбуждено дело, отметили в пресс-службе.

"Следует также отметить, что обязанность по направлению обязательного предложения возникла не в результате совершения ПАО "Национальный банк "Траст" сделок по приобретению акций банка "ФК Открытие". Это связано с тем, что сделка, в результате которой ПАО "Национальный банк "Траст" и его аффилированные лица стали владельцами более 75% голосующих акций Банка "ФК Открытие", была совершена 30.08.2017 и совершалась между аффилированными лицами, что в соответствии с п.8 ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" не влечет обязанность по направлению остальным акционерам публичной оферты о приобретении у них обыкновенных акций банка "ФК Открытие", - добавил представитель регулятора.

Как ранее сообщал ТАСС, 30 октября 2017 года миноритарный акционер "ФК Открытие" (4,1% акций) НПФ "Будущее", не получивший оферту в отношении акций банка, подал иск на 12,6 млрд рублей к банку "Траст", который выкупил у "ФК Открытие" перед санацией акций на 40 млрд рублей. Как сообщала газета "Ведомости", акции "Трасту" продали три пенсионных фонда, которые вошли в периметр санации "ФК Открытие", - НПФ "Лукойл-гарант" (2,99%), НПФ "Электроэнергетики" (4,86%) и НПФ "РГС" (4,97%). В результате НПФ "Будущее" может потерять на вложениях в "ФК Открытие" 12,6 млрд рублей после обнуления акционерного капитала банка в ходе санации.