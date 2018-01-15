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Антимонопольный регулятор ФРГ согласовал заявку ВР на покупку доли в "дочке" "Роснефти"

Экономика и бизнес
15 января, 14:33 дата обновления: 15 января, 14:46 UTC+3

Решение датировано 13 января

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БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Федеральное антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) согласовало заявку компании BP на приобретение доли в дочернем предприятии "Роснефти" - "Харампурнефтегазе". Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Решение датировано 13 января.

Ранее "Роснефть" сообщала, что планирует вместе с британской BP добывать 11 млрд кубометров газа на первом этапе разработки Харампурского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Для разработки этого месторождения была создана компания "Харампурнефтегаз". Инвестиции в проект планируется осуществлять совместно, добытый газ будет размещен "Роснефтью" на внутреннем рынке. "Роснефть" сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%. Общие запасы двух газовых участков в ЯНАО - Харампурского и Фестивального, на которых компании будут реализовывать совместный проект, оцениваются в 880 млрд кубометров газа.

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