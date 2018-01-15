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Расчеты о размере бюджетных средств на повышение МРОТ будут готовы во вторник

Экономика и бизнес
15 января, 15:48 UTC+3 РИМ РИМ 15, января. /ТАСС

Минтруд и Минфин проводили консультации по вопросу повышения минимального размера оплаты труда в субботу

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РИМ, 15 января. /ТАСС/. Сумма средств из бюджета РФ, необходимых на повышение с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% от прожиточного минимума, будет известна уже во вторник. Об этом сообщила журналистам в понедельник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Сейчас коллеги считают, потому что президент только-только объявил об этой новости, и перед тем, как я уехала сюда, в субботу, коллеги проводили между собой консультации - Министерство труда совместно с Министерством финансов. Завтра у нас уже будет эта цифра", - сказала Голодец, которая находится в Риме на открытии фестиваля российской культуры "Русские сезоны".

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Президент РФ Владимир Путин 10 января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. Минтруд уже подготовил законопроект, согласно которому с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. По данным министерства, за апрель 2017 года численность работников с заработной платой ниже прожиточного минимума составляла 4 млн человек.

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