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Минэнерго Украины опровергло планы повысить цену на газ для населения

Экономика и бизнес
17 января, 14:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС

Глава министерства Игорь Насалик отметил, что опубликованный в украинских СМИ проект постановления о новой методике определения стоимости газа для населения не имеет отношения к повышению цены

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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство не планирует повышение цены на газ для населения с 1 апреля 2018 года.

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Таким образом он опроверг появившуюся ранее в среду информацию издания "Украинские новости", которое сообщило, что в кабмине готовится проект постановления, согласно которому цена на газ для населения в текущем году повысится более чем на 8%. 

"Мы не инициируем повышение цены на газ для населения", - заявил Насалик на заседании правительства Украины. Он также заверил, что опубликованный в украинских СМИ проект постановления ведомства о новой методике определения цены газа для населения с апреля 2018 года "не имеет отношения к повышению цены на газ".

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главе Минэнерго "запросить у "Нафтогаза Украины" информацию относительно того, по какой цене компания планирует поставлять газ населению в 2018 году как трейдер". "После получения официальной информации от "Нафтогаза" мы ее обязательно опубликуем", - пообещал он.

В среду утром издание "Украинские новости" опубликовало проект постановления Минэнерго о новой методике определения цены на газ для населения с апреля 2018 года. Согласно документу, она "будет определяться на год исходя из средней цены импортного газа на немецком хабе в период предварительной закупки - с апреля по сентябрь предыдущего года". По информации издания, "по новой методике, с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3%".

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже третий год подряд. Так, тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%, газ для населения подорожал практически втрое, а электроэнергия - почти вдвое. Правительство Украины с 1 мая 2016 года установило единую предельную розничную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,8 тысячи гривен ($255) за 1 тысячу кубометров. Повышение тарифов приводит к росту задолженности украинцев за коммунальные услуги, общий размер долга населения достигает 28 млрд гривен (около $1,05 млрд).

В октябре прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускал возможность повышения цены на газ для населения с 1 апреля 2018 года. По данным Минэнерго, тарифы на природный газ, горячую воду и отопление, а также на электроэнергию повысятся в среднем на 19-20% в 2018 году.

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