Суд обязал "ВИМ-Авиа" заплатить $2,8 млн ирландской компании за аренду самолетов

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана обязал авиакомпанию "ВИМ-Авиа" выплатить $2,8 млн в пользу ирландской "дочки" "ВЭБ-Лизинга" - "Вебл-767-300 Лимитед" (VEBL-767-300 Limited) - за аренду двух самолетов Boeing-777. Об этом сообщается в материалах суда.

"Взыскать с ООО "Авиакомпания "Вим-Авиа" в пользу "Вебл-767-300 Лимитед" (VEBL-767-300 Limited) $2,46 млн долларов долга, $309,1 тыс. процентов и 200 тыс. рублей госпошлины", - сказано в решении.

"Вебл-767-300 Лимитед" подала иск в Арбитражный суд Татарстана 10 октября 2017 года. В заявлении компания просила взыскать за аренду двух Boeing-777 $1,07 млн и $1,39 млн, а также $135,89 тыс. и $173,2 тыс. долга по каждому воздушному судну соответственно.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Через месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Арбитражный суд Татарстана принял иск о банкротстве "ВИМ-Авиа" от АО "Спектр-Авиа" (Ульяновская область), рассмотрение по делу назначено на 7 февраля 2018 года.