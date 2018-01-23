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Всемирный экономический форум открывается в швейцарских Альпах

Экономика и бизнес
23 января, 0:17 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 23, января. /ТАСС

В числе самых ожидаемых событий значится выступление президента США Дональда Трампа, визит которого пока официально не подтвержден

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© AP Photo/Michel Euler

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум (ВЭФ), который откроется во вторник в швейцарских Альпах, пройдет на фоне самого впечатляющего за последние десять лет роста глобальной экономики и столь же позитивных прогнозов. Однако внимание представителей мировой политической и деловой элиты привлекут вовсе не они. Участники форума ждут, что послание президента США Дональда Трампа, визит которого в Давос был анонсирован, прольет свет на то, каким образом заявленная им политика "Америка прежде всего" повлияет на мировую торговлю и безопасность.

Самый международный

Всего форум в этом году примет рекордное число политических лидеров, приедут более 70 глав государств и правительств. В программе заявлены президенты США, Франции, Бразилии, Аргентины, Туниса, Польши, Украины. Откроет работу форума премьер-министр Индии Нарендра Моди, который выступит с программной речью. В ней, как ожидают комментаторы, глава правительства представит Индию как инвестиционное направление, которое может конкурировать с Китаем, лидер которого Си Цзиньпин открывал форум в прошлом году.

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Однако главные события форума могут быть связаны с участием Дональда Трампа, визит которого был анонсирован две недели назад, но так и не подтвержден. Как сообщил посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Эдвард Макмаллен, американский лидер, чья инаугурация в прошлом году совпала по времени с проведением форума, хочет донести до экономического сообщества истинный смысл своей концепции "Америка превыше всего". По словам Макмаллена, Трамп готов представить возможности, которые его политика может предложить европейским и международным партнерам.

Впрочем, звездного выступления может и не состояться. Как заявил в субботу директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэн, визит Трампа в Давос сейчас находится под вопросом из-за временного прекращения финансирования федерального правительства. Но если он состоится, это будет первый визит американского лидера в Давос за последние 18 лет, последним альпийский "саммит" посещал Билл Клинтон в 2000 году.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс, участвующий в давосском форуме на протяжении многих лет, считает, что реакция бизнеса на политику американского президента могла измениться с момента пошлого форума, когда он охарактеризовал ее не иначе как "ощущением катастрофы".

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"Если смотреть на реакцию бизнес-элиты сегодня, то, в общем, она не вполне совпадает с реакцией общественности, которая читает твит Трампа о том, что "Я не просто очень талантлив, а я гениален". Это на общественность производит сильное впечатление, а у бизнеса другие критерии", - рассуждал Чубайс в беседе с ТАСС.

"Если вы посмотрите на динамику фондового рынка в США, он находится сегодня в беспрецедентно позитивном положении. Если на темпы роста американской экономики в 2017 году и прогноз 2018 года, вы увидите очень хорошие цифры. Мне будет как раз интересно, как эти расходящиеся ножницы проявят себя в Давосе", - заключил он.

Генеральному директору компании "Фосагро" Андрею Гурьеву было бы "интересны заявления Трампа, особенно в части принципов международной торговли".

Индустрия 4.0

Деловое сообщество будут представлять более 1,9 тыс. ведущих бизнесменов. В Давосе также ждут более 200 руководителей СМИ, полсотни видных деятелей культуры и более 30 "пионеров технологий".

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Основатель и исполнительный председатель ВЭФ 79-летний швейцарец Клаус Шваб убежден, что мир находится на пороге четвертой промышленной революции, "которая коренным образом меняет то, как мы живем и относимся друг к другу".

"Мы живем во времена великих обещаний и великой опасности. Мир может подключить миллиарды людей к цифровым сетям, повысить эффективность организаций и управления активами такими способами, которые могут помочь восстановить природную среду, что потенциально может привести к разрушению предыдущих промышленных революций", - считает он.

На форуме запланировано в общей сложности более 400 сессий, посвященных наиболее актуальным проблемам современности: от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок.

Россия объявит о проектах

Российская тематика традиционно представлена в программе форума. Так, в сессии "Россия: стратегическое видение" примет участие глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Обширная повестка будет представлена на площадке Русского дома, которую в этом году организует в Давосе фонд "Росконгресс". Откроет его программу сессия "Россия в глобальной цифровой повестке" с участием министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова и главы ВЭБ Сергея Горькова. Большой интерес у участников и СМИ вызвала сессия, посвященная роли России на мировом энергетическом рынке, на которой выступит глава Минэнерго Александр Новак, а также главы Лукойла и Новатэка.

Актуальная для России в этом году тема ЧМ по футболу будет представлена на сессии "Не только футбол. Как реализовать возможности чемпионата мира по футболу".

Российскую делегацию в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, в нее вошли также глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители бизнеса. В графике делегации - встречи с инвесторами, представителями других государств. По словам Дмитриева, Россия может объявить на площадке форума о нескольких инвестпроектах в технологическом секторе.

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ЧМ-2018 по футболу Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Си Цзиньпин Клинтон, Билл Трамп, Дональд Моди, Нарендра Чубайс, Анатолий Борисович Кудрин, Алексей Леонидович Горьков, Сергей Николаевич Новак, Александр Валентинович Орешкин, Максим Станиславович Никифоров, Николай Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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