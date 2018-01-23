Всемирный экономический форум открывается в швейцарских Альпах

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум (ВЭФ), который откроется во вторник в швейцарских Альпах, пройдет на фоне самого впечатляющего за последние десять лет роста глобальной экономики и столь же позитивных прогнозов. Однако внимание представителей мировой политической и деловой элиты привлекут вовсе не они. Участники форума ждут, что послание президента США Дональда Трампа, визит которого в Давос был анонсирован, прольет свет на то, каким образом заявленная им политика "Америка прежде всего" повлияет на мировую торговлю и безопасность.

Самый международный

Всего форум в этом году примет рекордное число политических лидеров, приедут более 70 глав государств и правительств. В программе заявлены президенты США, Франции, Бразилии, Аргентины, Туниса, Польши, Украины. Откроет работу форума премьер-министр Индии Нарендра Моди, который выступит с программной речью. В ней, как ожидают комментаторы, глава правительства представит Индию как инвестиционное направление, которое может конкурировать с Китаем, лидер которого Си Цзиньпин открывал форум в прошлом году.

Однако главные события форума могут быть связаны с участием Дональда Трампа, визит которого был анонсирован две недели назад, но так и не подтвержден. Как сообщил посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Эдвард Макмаллен, американский лидер, чья инаугурация в прошлом году совпала по времени с проведением форума, хочет донести до экономического сообщества истинный смысл своей концепции "Америка превыше всего". По словам Макмаллена, Трамп готов представить возможности, которые его политика может предложить европейским и международным партнерам.

Впрочем, звездного выступления может и не состояться. Как заявил в субботу директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэн, визит Трампа в Давос сейчас находится под вопросом из-за временного прекращения финансирования федерального правительства. Но если он состоится, это будет первый визит американского лидера в Давос за последние 18 лет, последним альпийский "саммит" посещал Билл Клинтон в 2000 году.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс, участвующий в давосском форуме на протяжении многих лет, считает, что реакция бизнеса на политику американского президента могла измениться с момента пошлого форума, когда он охарактеризовал ее не иначе как "ощущением катастрофы".

"Если смотреть на реакцию бизнес-элиты сегодня, то, в общем, она не вполне совпадает с реакцией общественности, которая читает твит Трампа о том, что "Я не просто очень талантлив, а я гениален". Это на общественность производит сильное впечатление, а у бизнеса другие критерии", - рассуждал Чубайс в беседе с ТАСС.

"Если вы посмотрите на динамику фондового рынка в США, он находится сегодня в беспрецедентно позитивном положении. Если на темпы роста американской экономики в 2017 году и прогноз 2018 года, вы увидите очень хорошие цифры. Мне будет как раз интересно, как эти расходящиеся ножницы проявят себя в Давосе", - заключил он.

Генеральному директору компании "Фосагро" Андрею Гурьеву было бы "интересны заявления Трампа, особенно в части принципов международной торговли".

Индустрия 4.0

Деловое сообщество будут представлять более 1,9 тыс. ведущих бизнесменов. В Давосе также ждут более 200 руководителей СМИ, полсотни видных деятелей культуры и более 30 "пионеров технологий".

Основатель и исполнительный председатель ВЭФ 79-летний швейцарец Клаус Шваб убежден, что мир находится на пороге четвертой промышленной революции, "которая коренным образом меняет то, как мы живем и относимся друг к другу".

"Мы живем во времена великих обещаний и великой опасности. Мир может подключить миллиарды людей к цифровым сетям, повысить эффективность организаций и управления активами такими способами, которые могут помочь восстановить природную среду, что потенциально может привести к разрушению предыдущих промышленных революций", - считает он.

На форуме запланировано в общей сложности более 400 сессий, посвященных наиболее актуальным проблемам современности: от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок.

Россия объявит о проектах

Российская тематика традиционно представлена в программе форума. Так, в сессии "Россия: стратегическое видение" примет участие глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Обширная повестка будет представлена на площадке Русского дома, которую в этом году организует в Давосе фонд "Росконгресс". Откроет его программу сессия "Россия в глобальной цифровой повестке" с участием министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова и главы ВЭБ Сергея Горькова. Большой интерес у участников и СМИ вызвала сессия, посвященная роли России на мировом энергетическом рынке, на которой выступит глава Минэнерго Александр Новак, а также главы Лукойла и Новатэка.

Актуальная для России в этом году тема ЧМ по футболу будет представлена на сессии "Не только футбол. Как реализовать возможности чемпионата мира по футболу".

Российскую делегацию в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович, в нее вошли также глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители бизнеса. В графике делегации - встречи с инвесторами, представителями других государств. По словам Дмитриева, Россия может объявить на площадке форума о нескольких инвестпроектах в технологическом секторе.