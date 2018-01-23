Международная организация труда прогнозирует снижение безработицы в России

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Количество безработных в России уменьшится с нынешних 3,9 млн человек до 3,8 млн в 2018 году и 3,6 млн - в 2019 году. Этот прогноз содержится в опубликованном в понедельник вечером докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН. Согласно этому исследованию, в мире число безработных в нынешнем году стабилизируется на уровне выше 192 млн человек, а в 2019 году вырастет на 1,3 млн.

В ежегодном докладе МОТ, посвященном анализу ситуации в сфере занятости в мире, отмечается, что в регионе Восточной Европы экономический рост "в значительной степени стал следствием возвращения к росту в Российской Федерации после двух лет рецессии, а также укрепляющегося спроса в странах - членах Евросоюза".

"Более устойчивый рост в Российской Федерации вкупе с увеличением инфраструктурных инвестиций и укреплением внутреннего спроса содействовал также существенному улучшению экономической ситуации в Центральной и Западной Азии", - указывают эксперты, подчеркивая, что вследствие "существенного экономического роста в Восточной Европе" безработица, согласно прогнозам, снизится в регионе с 5,5% в 2017 году до 5,3% в 2018 году. Что касается России, то, как явствует из приведенной в докладе таблицы, уровень безработицы, полагают в МОТ, снизится с 5,2% (3,9 млн человек) в 2017 году до 5% (3,8 млн) в текущем году и до 4,9% (3,6 млн) в 2019 году.

В мире в целом, по прогнозам, уровень безработицы в нынешнем году снизится с 5,6% до 5,5%, однако "число безработных останется стабильным, больше 192 млн человек". В 2019 году, как считают эксперты, это число вырастет на 1,3 млн человек.

Авторы доклада ожидают также увеличения "уязвимой" занятости, которая охватывает индивидуальную трудовую деятельность и ее семейные формы. Сейчас к этой категории относятся 42% работников в мире, или 1,4 млрд человек. В течение нынешнего и будущего года их число может увеличиться на 35 млн человек.

В МОТ обращают внимание и на очень медленный прогресс в уменьшении числа "работающих бедных" в мире, прежде всего в развивающихся странах, напоминая, что в 2017 году более 300 млн человек зарабатывали в день не более $1,9 в пересчете на каждого члена их семьи. В 2018 году их число, по прогнозам, уменьшится на 10 млн человек, и на столько же в 2019 году.

По прогнозам МОТ, несмотря на продолжающееся численное увеличение "мировой рабочей силы", этого недостаточно для покрытия быстро растущего числа пенсионеров. Средний возраст работников вырастет к 2030 году с нынешних 40 лет до 41 года. В этой связи авторы доклада говорят о необходимости разработки государствами программ "пожизненного обучения", что позволит расширить возможности для обеспечения занятости людей старшего возраста и снизит риск бедности среди пожилых.