РФ и Аргентина будут развивать сотрудничество в ТЭК и цифровой экономике

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины подтвердили готовность продвигать совместные инициативы в области энергетики в рамках международных форумов. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге, которое подписали президенты двух стран Владимир Путин и Маурисио Макри по итогам переговоров.

"Главы государств отметили большой потенциал и активную роль России и Аргентины в развитии мировой энергетики, значимость наращивания двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как разведка и добыча нефти и природного газа, мирная атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, включая биоэнергетику, повышение энергоэффективности, а также сотрудничества при осуществлении научных исследований и в технологическом развитии. Президенты подтвердили готовность продвигать совместные инициативы в области энергетики в рамках международных форумов", - говорится в документе.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного двустороннего и многостороннего партнерства в сфере развития цифровой экономики и международной электронной торговли.

"РФ и Аргентина согласились, что развитие и внедрение инновационных технологии будут способствовать экономическому росту и благополучию наших народов. При этом стороны осознают возможности и вызовы, которые влечет за собой цифровизация международной экономики, и выражают твердое намерение содействовать поиску ответов на них в глобальном формате, в том числе в целях сокращения цифрового неравенства", - подчеркивается в совместном заявлении.

В целом главы государств отметили стратегическое значение дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заявили о готовности содействовать укреплению связей между бизнес-сообществами обеих стран, развитию и расширению двусторонней торговли, повышению в ней доли продуктов с высокой добавленной стоимостью, поиску новых сфер приложения инвестиций.

Кроме того, Москва и Буэнос-Айрес подтвердили настрой на наращивание сотрудничества в области энергетики, железнодорожной инфраструктуры, в горнодобывающей и агропромышленной отраслях, сфере медицинских технологий и так далее. Стороны подчеркнули важность регулярного проведения заседаний межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. При этом была отмечена значимость работы советов предпринимателей двух стран по укреплению прямых контактов между бизнес-кругами в целях расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.