Встречи президентов России и Аргентины. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2017 года президент Аргентины Маурисио Макри прибыл в Москву с официальным визитом. Программа мероприятий начнется 23 января. На этот день запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый визит Маурисио Макри в нашу страну. До него президенты Аргентины приезжали в Россию с визитами четыре раза. Кроме того, главы государств общались в рамках международных форумов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о предыдущих встречах президентов двух стран.

24 июня 1998 года с государственным визитом в Россию приезжал президент Аргентины Карлос Менем. 25 июня он провел переговоры с главой РФ Борисом Ельциным. Их итогом стало подписание пакета документов, в том числе соглашения об основах отношений между странами. 27-28 июня Карлос Менем с ознакомительной поездкой посетил Санкт-Петербург.

26 июня 2004 года краткую остановку в Москве по пути из Праги в Пекин сделал президент Аргентины Нестор Киршнер. В ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

9-10 декабря 2008 года состоялся официальный визит в Россию президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Во время переговоров с главой российского государства Дмитрием Медведевым она поблагодарила Россию за поддержку позиции латиноамериканской страны в территориальном споре с Великобританией по статусу Мальвинских (Фолклендских) островов.

14-15 апреля 2010 года с официальным визитом Буэнос-Айрес посетил Дмитрий Медведев. Это был первый визит главы российского государства в Аргентину за всю историю отношений между двумя странами. По итогам переговоров с Кристиной Фернандес де Киршнер был заключен ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества, энергетики, космоса и транспорта. В частности, "Роскосмос" и Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в области использования и развития глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Также состоялась встреча Дмитрия Медведева с представителями деловых кругов.

12 июля 2014 года состоялся официальный визит в Аргентину президента России Владимира Путина. По итогам переговоров с Кристиной Фернандес де Киршнер был подписан ряд документов, в числе которых - двусторонние договоры о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Также было заключено межведомственное соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, которое обеспечило круглосуточную эфирную трансляцию канала RT (Russia Today) для аргентинских телезрителей (трансляция запущена 9 октября 2014 года Владимиром Путиным и Кристиной Фернандес де Киршнер во время телемоста). В честь Владимира Путина президент Аргентины дала торжественный ужин, на котором также присутствовал президент Уругвая Хосе Мухика.

22-23 апреля 2015 года Россию с официальным визитом посетила Кристина Фернандес де Киршнер. 23 апреля она встретилась с президентом Владимиром Путиным. В присутствии лидеров двух стран "Росатом" и министерство федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомной электростанции на территории Аргентины. Речь шла об участии "Росатома" в проекте сооружения шестого энергоблока аргентинской АЭС "Атуча" (договор пока не подписан). Также Внешэкономбанк и ОАО "Интер РАО" подписали с аргентинскими министерствами и ведомствами протокол о намерениях по реализации многоцелевого проекта строительства ГЭС "Чиуидо I" в Аргентине (проект застопорился из-за финансовых разногласий). ОАО "Газпром" и аргентинская государственная нефтегазовая корпорация YPF (исп. Yacimientos Petroliferos Fiscales) подписали меморандум о сотрудничестве.

5 сентября 2016 года состоялась первая встреча Владимира Путина и Маурисио Макри, вступившего в должность президента Аргентины в декабре 2015 года. Она прошла в рамках саммита Группы 20 в Ханджоу (КНР). Лидеры двух стран провели переговоры, в ходе которых Макри высказался за необходимость усиления сотрудничества в сфере энергетики. Кроме того, с 2015 года главы государств несколько раз беседовали по телефону. В ноябре 2017 года во время телефонного разговора президент Аргентины поблагодарил российского коллегу за помощь России в поиске пропавшей аргентинской подлодки San Juan.