Новак заявил, что санкции против России привели к смене инвесторов

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Санкции, введенные против России западными странами, провели к смене инвесторов, которые пришли из других регионов. Многие западные компании из-за этого потеряли российский энергетический рынок. Такое мнение высказал министр энергетики России Александр Новак, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Происходит просто смена инвесторов. (Вместо - прим. ТАСС) инвесторов, которым запретили участие в российских проектах, пришли новые, из других регионов. Те, кто перестал участвовать (в российских проектах - прим. ТАСС), просто теряют рынки", - заметил он.

Министр подчеркнул, что введение санкций ускорило разработку отечественных технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти. В то же время Новак считает, что использование только отечественных технологий несет и негативный эффект, так как на российском рынке необходимо иметь и сильную конкуренцию со стороны иностранных разработок.

Форум в Давосе проходит с 23 по 26 января, его ключевой темой является четвертая промышленная революция. Возглавляет российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе Давосского форума с российской стороны принимают участие представители различных органов власти и бизнеса. На ключевой международной консультационной площадке обсуждают современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий. В рамках российской повестки планируется обсудить развитие промышленности и государственно-частного партнерства.

Фонд "Росконгресс" организовал в рамках форума работу "Русского дома", который является официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе. ТАСС является генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе.