Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак заявил, что санкции против России привели к смене инвесторов

Экономика и бизнес
24 января, 16:03 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 24, января. /ТАСС

Многие западные компании из-за этого потеряли российский рынок, отметил министр энергетики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Санкции, введенные против России западными странами, провели к смене инвесторов, которые пришли из других регионов. Многие западные компании из-за этого потеряли российский энергетический рынок. Такое мнение высказал министр энергетики России Александр Новак, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Смотрите также
Премьер-министр Индии Нарендра Моди

В Давосе завершился первый день Всемирного экономического форума

"Происходит просто смена инвесторов. (Вместо - прим. ТАСС) инвесторов, которым запретили участие в российских проектах, пришли новые, из других регионов. Те, кто перестал участвовать (в российских проектах - прим. ТАСС), просто теряют рынки", - заметил он.

Министр подчеркнул, что введение санкций ускорило разработку отечественных технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти. В то же время Новак считает, что использование только отечественных технологий несет и негативный эффект, так как на российском рынке необходимо иметь и сильную конкуренцию со стороны иностранных разработок.

Форум в Давосе проходит с 23 по 26 января, его ключевой темой является четвертая промышленная революция. Возглавляет российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе Давосского форума с российской стороны принимают участие представители различных органов власти и бизнеса. На ключевой международной консультационной площадке обсуждают современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики, цифровых технологий. В рамках российской повестки планируется обсудить развитие промышленности и государственно-частного партнерства.

Фонд "Росконгресс" организовал в рамках форума работу "Русского дома", который является официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе. ТАСС является генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России Экономический форум в Давосе - 2018
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
7
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама