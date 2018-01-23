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В Давосе завершился первый день Всемирного экономического форума

Экономика и бизнес
23 января, 23:31 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 23, января. /ТАСС

На мероприятии выступил индийский премьер-министр Нарендра Моди

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

© AP Photo/Markus Schreiber

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Первый рабочий день Всемирного экономического форума завершился в Давосе. Он был отмечен выступлением премьер-министра Индии Нарендры Моди, завершением сильнейшего за десятилетия снегопада, вызвавшего серьезные транспортные затруднения для участников форума, и протестами против визита президента США Дональда Трампа.

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Первый официальный рабочий день в Давосе встретил участников рабочей атмосферой. В начале дня бизнесмены, политики, финансисты и эксперты обсуждали в кулуарах возможный приезд Трампа на форум 26 января, а также делились своими впечатлениями о непогоде, вызванной тремя днями непрерывного снегопада, которого здесь не видели уже десятки лет.

Если накануне, в нулевой день форума, отменялись поезда, дороги были завалены снегом, а многие участники, как, например, глава ВТБ Андрей Костин, из-за погодных условий так и не смогли приехать на приветственный прием, устроенный индийской делегацией, то в первый день форума снег прекратился.

Выступление Моди

Основным событием вторника в Давосе было программное выступление индийского премьера, от которого ждали послания в духе китайского лидера Си Цзиньпина, который на прошлом форуме вызвал ажиотаж среди инвестиционного сообщества.

Моди в своей речи действительно упомянул об успехах Индии в использовании технологий и налоговую реформу, но основную часть речи построил на том, какие проблемы угрожают человечеству. По его мнению, это глобальное потепление, терроризм и политика изоляционизма. Некоторые комментаторы отметили, выступление Моди было не таким запоминающимся, как у Си Цзиньпина. 

Об инвестиционных преимуществах индийской экономики премьер рассказал на ужине, который он устроил для 50 руководителей компаний, работающих в Индии. Одним из них был глава "Сибура" Дмитрий Конов - эта компания вместе с индийской RIL владеет заводом по производству бутилкаучука в Мумбаи.

"Он [Моди] говорил нам о том, что Индия будет развивать цифровую экономику, проложит 400 тыс. км дорог, про демографический бонус - 800 млн человек моложе 35 лет. Это то, чего нет в Китае, это средний класс, который сегодня начинает развиваться", - поделился Конов.

В ожидании Трампа

В преддверии второго дня интригой форума остается визит американского лидера, который до сих пор не подтвержден. Напомним, анонсированное участие Трампа в форуме в эти выходные оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием деятельности Белого дома. В понедельник оно возобновилось, но официально о визите пока не сообщалось. В повестке форума сессии с Трампом по-прежнему значатся в заключительный день встречи.

Из-за вероятного визита Трампа антиглобалисты традиционно устроили акции протеста у дверей конгресс-центра. К вечеру вторника немногочисленная группа активистов развесила у здания саммита плакаты, в которых назвали президента "неудачником, приехавшим в грязную дыру". Полиция разогнала пикет под наблюдением участников форума, снимавших протест на свои iPhone.

Основная часть российской повестки начнется только в среду, когда на площадке Давоса выступят вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. О технологиях и инвестициях в Россию традиционно будут рассуждать на пресс-завтраке ВТБ.

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Темы
Форум в Давосе Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Си Цзиньпин Моди, Нарендра Трамп, Дональд Джокович, Новак Костин, Андрей Леонидович Орешкин, Максим Станиславович Дворкович, Аркадий Владимирович
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