В Давосе прошла акция протеста против экономического форума и участия в нем Трампа

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Группа активистов устроила пикет в центре Давоса, где в понедельник началась 48-я встреча Всемирного экономического форума. Протестующие выступили против проведения мероприятия и участия в нем президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Протестующие развернули два плаката, на одном из них были написаны фразы, отсылающие к высказыванию Трампа в отношении стран Африки и Гаити, которые американский президент, по данным СМИ, назвал "грязными дырами".
Еще один плакат, который развернули протестующие в Давосе содержал надпись "Рай гангстеров".
Выступление протестующим было недолгим: как только они расположились и развернули оба плаката, швейцарская полиция вышла на улицу и разогнала выступление, сорвав плакаты, развернутые на двухметровых сугробах.
"Трамп - лишь один из тех людей, с которыми мы не согласны. Мы протестуем против проведения форума на протяжении 15 лет. Трамп - всего лишь один из людей, с которыми мы не согласны, просто самый яркий символ этого мира. Мы протестовали все эти годы, и неважно, приедет он или нет сюда", - заявил журналистам один из активистов, представившийся Алексом.