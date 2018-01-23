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В Давосе прошла акция протеста против экономического форума и участия в нем Трампа

Общество
23 января, 22:43 UTC+3 ДАВОС /Швейцария/ 23, января. /ТАСС

На одном из плакатов протестующих были написаны фразы, отсылающие к высказыванию президента США в отношении стран Африки и Гаити, которые он, по данным СМИ, назвал "грязными дырами"

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Акция протеста против экономического форума в Давосе © ТАСС/Юния Полякова

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Группа активистов устроила пикет в центре Давоса, где в понедельник началась 48-я встреча Всемирного экономического форума. Протестующие выступили против проведения мероприятия и участия в нем президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие развернули два плаката, на одном из них были написаны фразы, отсылающие к высказыванию Трампа в отношении стран Африки и Гаити, которые американский президент, по данным СМИ, назвал "грязными дырами".

Еще один плакат, который развернули протестующие в Давосе содержал надпись "Рай гангстеров".

Выступление протестующим было недолгим: как только они расположились и развернули оба плаката, швейцарская полиция вышла на улицу и разогнала выступление, сорвав плакаты, развернутые на двухметровых сугробах.

"Трамп - лишь один из тех людей, с которыми мы не согласны. Мы протестуем против проведения форума на протяжении 15 лет. Трамп - всего лишь один из людей, с которыми мы не согласны, просто самый яркий символ этого мира. Мы протестовали все эти годы, и неважно, приедет он или нет сюда", - заявил журналистам один из активистов, представившийся Алексом.

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